拜登孫女白宮出嫁 未設採訪惹不滿

美國總統拜登的孫女Naomi日前在白宮舉行婚禮，為前總統克林頓時代後首次有總統家族成員在白宮辦婚禮。但今次婚禮未設採訪，亦未有記者獲准入內拍攝，使婚禮相關資訊甚少，惹起媒體不滿安排。

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拜登（Joe Biden）大孫女﹑28歲的Naomi於上周六（19日）在白宮行禮，下嫁前白宮實習生及法學院畢業生Peter Neal，為白宮在9年來首次舉行婚禮，亦是首次有總統孫女在白官出嫁，更是白宮南翼草地的首場婚禮。

據現場嘉賓透露，婚禮為時約1小時，Naomi由父親亨特（Hunter Biden）及母親Kathleen Buhle陪同進場，與未婚夫Peter Neal完婚。拜登亦有護送新郎的祖母及外祖母入場，隨後再回到第一夫人吉爾（Jill Biden）身旁。

婚禮賓客由白宮行人入口進入，據悉他們被告知不可攜同電話參加婚禮，獲提醒需要注意保暖。從媒體從遠處拍攝的現場照片可見，座位上相信有放白色頸巾。

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由於沒有媒體獲准入白宮採訪或拍攝，記者只能守候在出口等待賓客採訪。但眾人大多對婚禮三緘其口，未有提供太多詳情，白宮亦只有發布一張新人與拜登夫婦的官方合照。白宮記者協會主席Tamara Keith指只建議讓小部分媒體報道婚禮，但遭到官方拒絕，對白宮的決定全面保密十分失望。

拜登夫婦婚禮後發出聲明，祝福一對新人未來生活之餘，亦歡迎Peter Neal成為拜登家庭一分子。婚禮後拜登夫婦已啟程，前往麻省（Massachusetts）準備迎接感恩節。

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責任編輯：吳漢培