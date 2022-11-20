▲ 【財爺網誌】陳茂波：爭取盡快加入RCEP 印尼工商會有意組代表團訪港

財政司司長陳茂波發表網誌指，全球發展正值動盪變革之際，地緣政治緊張與經濟格局演變叠加的階段，亞太地區有更迫切的需要合力打造穩定暢通的產業供應鏈，加強區內經貿合作。

陳茂波稱，未來將加緊推動經貿合作，包括爭取盡快加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），進一步融入區域產業鏈，鞏固香港作為國際貿易中心的地位。

陳茂波：積極尋求合作發展機遇

港府近期強調香港復常，陳茂波指，隨著香港逐步恢復跟國際的聯繫，將會更多主動出訪世界各地，「積極尋求合作、投資和發展機遇」。

上周陳茂波以國家代表團成員身分在印尼參與G20峰會，陳茂波指，峰會期間亦與不同地區的與會政府代表、當地商界及企業代表等交流意見，探討如何加強經貿合作，並鼓勵外地企業可更好利用香港國際金融中心、商貿中心的平台，以籌集資金及擴展業務。

印尼工商會積極籌備組織代表團訪港

陳茂波稱，印尼的政商界代表也希推動實踐綠色和可持續發展，而香港近年在綠色和可持續金融方面的蓬勃發展，正好提供一個良好的合作窗口。

陳茂波透露，當地最大的工商組織印尼工商會，正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會，而自己也邀請了今次會面的一些印尼朋友出席明年一月在港舉行的亞洲金融論壇。

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編輯：李哲毅