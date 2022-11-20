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【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題

環球社會熱點 16:09 2022/11/20

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2022年世界盃即將在卡塔爾揭幕，大批球迷已抵達當地準備4年一度的球壇盛事。但不少球迷投訴主辦國似乎未準備好舉行賽事，英媒更羅列3大投訴—住宿﹑禁酒令及過度擁擠，指今件世界盃可能是一場災難。

傳C朗被要求世界盃後無需再報到 曼聯正尋求法律行動（第二版） 【下一頁】

早前有球迷「開箱」一晚要價200美元（約1,560港元）的球迷村房間時，已對內部簡陋不堪的裝潢感到震驚。英國《每日郵報》更報稱，球迷投訴球迷村附近大型垃圾隨處可見，部分如貨櫃般的房間仍在裝修。

卡塔爾上周突然宣布，所有比賽場館禁止賣酒，讓國際足協（FIFA）及大批球迷震驚。原先FIFA為賣酒作出不少妥協，但最新決定使FIFA恐怕面臨重大損失。

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【世界盃2022】卡塔爾場館禁酒 離開賽不足兩日（第二版） 【下一頁】

另外，卡塔爾設立的球迷聚集點上周五（18日）開幕，但據悉排隊入場人數眾多，需要等候長達兩小時才能入內。不少球迷亦投訴當地保安的態度，指他們猶如遭到監視，更有人稱在拍片時被保安無故推撞。

《每日郵報》指出，三大投訴加上卡塔爾高達攝氏34度天氣及高昂物價，很可能導致今屆世界盃變成「卡塔爾式災難」（Qatastrophe）。

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責任編輯：吳漢培

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