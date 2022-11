逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter

全球首富馬斯克完成收購社交平台Twitter後,已有傳言美國前總統特朗普的帳戶將獲解封。馬斯克日前發起投票,結果超過一半網民支持解封特朗普,Twitter亦隨即恢復帳戶。但特朗普表明,無意再次使用Twitter。

馬斯克(Elon Musk)上周六(19日)在Twitter發1起投票,讓網民決定是否恢復特朗普(Donald Trump)的帳戶。最終在超過1,500萬Twitter用戶投票下,贊成解封支持度51.8%。馬斯克稱,

「民眾已經表達意願,特朗普可回到Twitter。」

(The people have spoken. Trump will be reinstated.)