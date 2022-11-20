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逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter

環球社會熱點 14:50 2022/11/20

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特朗普表明無意回歸Twitter。

全球首富馬斯克完成收購社交平台Twitter後，已有傳言美國前總統特朗普的帳戶將獲解封。馬斯克日前發起投票，結果超過一半網民支持解封特朗普，Twitter亦隨即恢復帳戶。但特朗普表明，無意再次使用Twitter。

工作狂馬斯克下令Twitter員工 拒接受長工時就執包袱 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）上周六（19日）在Twitter發1起投票，讓網民決定是否恢復特朗普（Donald Trump）的帳戶。最終在超過1,500萬Twitter用戶投票下，贊成解封支持度51.8%。馬斯克稱，

「民眾已經表達意願，特朗普可回到Twitter。」
（The people have spoken. Trump will be reinstated.）

然而，特朗普被問及是否有意重回Twitter時卻表示，

「看不見任何理由回到Twitter」（I don't see any reason for it）。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

馬斯克自稱長居Twitter總部 直至解決所有問題 【下一頁】

特朗普明言，會繼續使用自家社交平台Truth Social，直指自家平台用戶參與度更佳，而且十分出色。

自2021年國會山莊暴動後，特朗普被多間社交平台封殺，Twitter當年1月8日時已封鎖特朗普帳戶。馬斯克宣稱解封後，被封前有多達8,800萬追蹤者的特朗普帳戶重新在Twitter出現，追蹤亦飛快增加，但有用戶反映無法追蹤特朗普帳戶。

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責任編輯：吳漢培

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