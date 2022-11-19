▲ 【FTX爆煲】WSJ：FTX創辧人「薯條哥」據報於去年10月公司進行融資時 先行沽股套現約23億元

全球第二大加密貨幣交易所的FTX爆煲，據《華爾街日報》獲得的FTX財務記錄及引述知情人士指，當FTX在2021年10月從一系列知名投資者手中籌集4.2億美元（約32.8億港元）資金時，雖然FTX聲稱會將集資所得用作擴大業務、改善用戶體驗，並讓FTX與監管機構進行更多接觸，但實際上近75%資金，即約3億美元（約23.4億港元）流進了FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）手裡。

報道指，SBF在是次募隻資金中，出售了自己在FTX的部分個人持股，但FTX並沒有披露這些資金去向。

SBF利用FTX與他控制的多個實體存在資金往來

按照初創公司行業標準，SBF當時售股套現的規模很大，而且創辦人沽售股票一向是禁忌。據知情人士透露，SSBF當時解釋，這是他數個月前收購競爭對手幣安（Binance）所持FTX股份的部分補償。

通過這筆交易，市場可以看到SBF利用FTX，與他控制的多個實體之間的資金往來。透過出售股票套現，SSBF將資金進行了大量政治捐款及慈善承諾，並在過去一年買入大量Robinhood Markets（美：HOOD）的股票。

另外，FTX繼撤換行政總裁後，聯合創辧人Gary Wang，以及兩名負責Alameda Research交易平台的工程總監Nishad Singh及Caroline Ellison也被裁走。

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編輯：陳韻妍