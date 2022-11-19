【新冠疫苗】復星醫藥：復必泰二價疫苗獲港府認可使用 可用於12歲及以上人士加強接種

復星醫藥（02196）宣布，復必泰原始株／Omicron 變異株BA.4-5二價疫苗（每劑 30 微克）（「復必泰二價疫苗」），已獲香港醫務衛生局許可作緊急使用，及獲得澳門衛生局特別許可進口批准，可用於當地12歲及以上人群加强接種。

公告指出，復必泰二價疫苗是已上市復必泰BNT162b2的迭代和補充。復必泰二價疫苗每劑含有 15 微克編碼原始毒株刺突蛋白的mRNA和15微克Omircon BA.4/BA.5變異毒株刺突蛋白的 mRNA。由於Omicron BA.4和BA.5亞變種包含相同的刺突蛋白氨基酸序列，因此可以使用單個mRNA鏈同時靶向這兩個亞變種。

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除添加Omicron BA.4/BA.5刺突蛋白的mRNA序列外，疫苗所有其他成分保持不變。臨床前數據表明，復必泰二價疫苗作為加強劑接種後，針對Omicron BA.1、BA.2 和 BA.4/BA.5變體以及原始野生型等病毒株均可産生强烈的中和抗體反應。

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記者：李兆明