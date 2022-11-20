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【大行看法】富蘭克林鄧普頓：中國踏出與世界重新連繫第一步　「若你未有投資中國，現在是時候參與」

股市 09:00 2022/11/20

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【大行看法】富蘭克林鄧普頓：中國踏出與世界重新連繫第一步　「若你未有投資中國，現在是時候參與」

環球股市今年大幅震盪，富蘭克林鄧普頓環球投資總監Manraj Sekhon認為，環球金融市場流動性趨緊，加上地緣政治風險升溫，導致今年股市充滿挑戰，但明年市況將與今年不同，而可見度最高的區域為新興市場，相信隨中國放寬防疫政策，他建議「若你未有投資中國，現在是時候參與」。

Sekhon接受訪問時表示，12個月前你不能想像會爆發俄烏戰爭、能源及食品危機，也未預示到美元會單邊走強，以及聯儲局等環球央行會大幅收緊貨幣政策，但慶幸的是無論是銀行、企業或消費者的財政均相當穩健，故即使短綫市場依然波動，長綫仍看好股市前景。

中國已啟動走出疫情的第一步

他指，現時中資股市場的投資情緒相當極端，而中國領導層更迭、共同富裕政策、防疫措施等，均為市場製造不確定，但相信過去20年建立的中國故事未有大變，而且中國自封城差不多3年後，已啟動走出疫情的第一步，開始逐步放寬防疫措施，與世界再次聯繫，當中積壓的需求將會釋放。

「中國股市早前經歷一段困難時期，雖然目前尚未完全走出泥沼，市場亦對其仍存在不少疑問，包括防疫措施、經濟前景、監管政策等，導致過去數月出現部分外資撤退情況，但從長綫角度來看，個別中資股前景依然吸引，包括電動車、可再生能源及個別消費升級受惠股等。」

現時重新買入中資股仍未算遲

最近兩周中港股市大幅反彈，Sekhon指，現時重新買入中資股仍未算遲，因市場仍遍布估值偏低的股份，惟基於短期內中資股盈利難以完全恢復至疫情前水平，故建議選股時要保持審慎。他預期，中國在放寬防疫措施問題上，必然採取相當謹慎的步伐，不會一蹴而就，同時行業監管政策仍是重要關注點，但從下而上看，中資股長綫仍充滿投資機會。

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記者：陳韻妍

港股 中國市場 防疫措施 共同富裕 買入 地緣政治 美國聯儲局 新興市場 中國

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