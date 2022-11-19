【指數變更】富時全球股票指數季檢 天齊、快狗打車等4港股入圍

富時羅素公布，旗下富時全球股票指數系列 (FTSE GEIS Index Series) 的季度檢討結果，新納入4隻港股，調整未涉及A股。入選的分別是天齊鋰業（09696）、中國石墨（02237）、快狗打車（02246）及美因基因（06667）。

天齊上周五（18日）收報64.5元，跌2.8%；中國石墨（02237）收報0.89元，跌2.2%；快狗打車（02246）收報4.66元，升0.2%；美因基因（06667）收報11.62元，升2.3%。上述調整將於12月2日收市後正式生效。

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記者：李兆明