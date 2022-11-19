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【睇波好去處】親「動」融入世界盃 World Cup for All 中環街市變身比賽直播場地

理財智慧 17:32 2022/11/19

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四年一度世界盃將於周日（20日）正式開幕，港島區的朋友又多一個睇直播的好去處。華懋集團旗下中環街市宣布，與now TV合作並獲得所有賽事的轉播權，以及與超過10個品牌合作，包括：第22 屆卡塔爾世界盃贊助商百威啤酒Budweiser、FIFA 合作夥伴 adidas、現代汽車 Hyundai、卡塔爾航空Qatar Airways及VISA，攜手舉辦大型賽事直播活動——親「動」融入世界盃 World Cup for All，讓一眾球迷與親朋好友一同觀賞精彩賽事。

親「動」融入世界盃 World Cup for All於11月18日起至12月18日一連31日舉行。百威啤酒會將中環街市地下OASIS化身變成露天草地賽事觀賞專區，設有4.5米高Samsung LED大屏幕全程免費直播賽事。

中環街市親「動」融入世界盃World Cup for All

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中環街市亦會與Samsung合作，在不同樓層擺設QLED 4K大電視及The Premier 4K鐳射投影機，每晚均會進行有獎競猜優勝隊伍遊戲。於特定場次更會有體育主播及記者現場主持賽前派對，與現場觀眾即時交流。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

卡塔爾是第三個主辦世界杯足球賽的亞洲國家，也是首個主辦的伊斯蘭國家。卡塔爾國駐香港總領事館將8件精緻的世界盃比賽場館模型帶來中環街市，包括：比賽場地卡塔爾路薩爾體育場、阿爾拜特體育場、教育城體育場、南部體育場、艾哈邁德·本·阿里體育場、路薩爾地標體育場、「Stadium 974」場館 、卡塔爾多哈蘇馬邁（英語：Al Thumama (Doha)）的體育場等。

華懋集團與國際獅子總會中國港澳303區及青年獅子區會合辦親「動」融入世界盃 World Cup for the Community 公益慈善觀賞活動。於世界盃期間，集團將舉行十多場慈善觀賞活動，邀請基層家庭、青少年、婦女及傷健人士參觀中環街市及如心廣場，讓他們能夠深入了解中環街市的歷史及文化，在如心廣場則可參與集體遊戲，其後則會一同享用晚飯及觀賞足球賽事。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：李兆明

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