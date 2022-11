Banksy稱品牌盜用作品籲小偷「幫手」 店鋪急遮圖案再關門

英國著名街頭塗鴉藝術家Banksy的作品一向受捧,其自碎畫作《Girl With Balloon》 更曾拍出僅2億高價。Banksy指摘美國時裝品牌Guess,未經他同意下使用其藝術作品。Banksy更在相關帖文呼籲小偷「幫手」,以同樣的方式對待店鋪。涉事店舖其後極速遮蓋Banksy作品圖案及關閉店鋪。

Banksy周五(18日)在社交平台Instagram表示,Guess未經他同意,就使用了他的藝術作品(helped themselves to my artwork without asking)。Banksy更在貼文中呼籲,所有的小偷都應前往Guess位於倫敦攝政街(Regent Street)的店舖,指對店舖做同樣的事情亦合理。

Banksy發布貼文後,涉事Guess店舖隨即關門不再對公眾開放,同時亦在店外安排保安攔截,而原本可透過櫥窗看到的Banksy作品圖案亦被白紙遮蓋。店舖員工亦拒絕接受訪問,Guess亦未發表評論,Banksy代表亦拒絕進一步評論。

Guess推出的Banksy塗鴉作品系列

Guess早前推出Banksy塗鴉作品系列產品,Guess首席創意總監Paul Marciano上月亦指,Banksy塗鴉具有非凡影響力,能在整個流行文化中引起共鳴。系列和英國塗鴉策劃公司Brandalised合作,是時尚界表達感激的一種方式。

版權律師Liz Ward表示,Guess似乎是透過第三方,即Brandalised合法購得Banksy藝術品,而前者則聲稱有權對Banksy藝術品商業化並應用於商品上。目前尚未清楚Banksy是否批准甚至得悉相關交易,但若他早已得悉,其貼文或旨在創造營銷活動。若他並未得悉,他本人一定非常憤怒,因為Guess等大型公司及品牌不符合其反建制(anti-establishment)的理念。

Liz Ward認為,Banksy應追究Brandalised或Guess的侵權行為。但若他希望保持匿名,相關行為將變得不可能。

