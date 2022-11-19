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Banksy稱品牌盜用作品籲小偷「幫手」 店鋪急遮圖案再關門

環球社會熱點 16:39 2022/11/19

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英國著名街頭塗鴉藝術家Banksy的作品一向受捧，其自碎畫作《Girl With Balloon》 更曾拍出僅2億高價。Banksy指摘美國時裝品牌Guess，未經他同意下使用其藝術作品。Banksy更在相關帖文呼籲小偷「幫手」，以同樣的方式對待店鋪。涉事店舖其後極速遮蓋Banksy作品圖案及關閉店鋪。

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Banksy周五（18日）在社交平台Instagram表示，Guess未經他同意，就使用了他的藝術作品（helped themselves to my artwork without asking）。Banksy更在貼文中呼籲，所有的小偷都應前往Guess位於倫敦攝政街（Regent Street）的店舖，指對店舖做同樣的事情亦合理。

Banksy到訪烏克蘭後留下7幅作品

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Banksy發布貼文後，涉事Guess店舖隨即關門不再對公眾開放，同時亦在店外安排保安攔截，而原本可透過櫥窗看到的Banksy作品圖案亦被白紙遮蓋。店舖員工亦拒絕接受訪問，Guess亦未發表評論，Banksy代表亦拒絕進一步評論。

Guess推出的Banksy塗鴉作品系列

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Guess早前推出Banksy塗鴉作品系列產品，Guess首席創意總監Paul Marciano上月亦指，Banksy塗鴉具有非凡影響力，能在整個流行文化中引起共鳴。系列和英國塗鴉策劃公司Brandalised合作，是時尚界表達感激的一種方式。

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版權律師Liz Ward表示，Guess似乎是透過第三方，即Brandalised合法購得Banksy藝術品，而前者則聲稱有權對Banksy藝術品商業化並應用於商品上。目前尚未清楚Banksy是否批准甚至得悉相關交易，但若他早已得悉，其貼文或旨在創造營銷活動。若他並未得悉，他本人一定非常憤怒，因為Guess等大型公司及品牌不符合其反建制（anti-establishment）的理念。

Liz Ward認為，Banksy應追究Brandalised或Guess的侵權行為。但若他希望保持匿名，相關行為將變得不可能。

責任編輯：李俊儀

 

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