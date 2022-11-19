【可持續發展】可樂樽「綠變透明」有學問？　太古可口可樂：讓玻璃可樂樽更易回收

▲ 【可持續發展】太古可口可樂：將顏色汽水樽換入透明膠樽、玻璃可樂樽加入再造成分 飲品新包裝可提高回收性

太古 （00019） 旗下香港太古可口可樂可持續發展總監張潔儀表示，飲品包裝的碳排放佔集團總排放36%，飲品製作程序的碳排放僅佔13%，因此「大力做廠減排，也不及使用環保物料進行包裝來得有效」，所以太古可口可樂便在包裝上下了大量功夫，以提升ESG指標。

將不同的膠樽或鋁罐飲品的包裝設計改良

張潔儀接受本報專訪時表示，「可有為，樂有夢」為太古可口可樂2030可持續發展戰略計劃，涉及3大範疇，分別是環境（planet）、產品（product）及我們（people），而作為飲品製造業，對環境的關注度較高，所以集團在飲品包裝上也致力做好ESG，冀將不同的膠樽或鋁罐飲品的包裝設計改良，以提高產品的回收性。

「雪碧汽水樽原本是綠色的，為了提高汽水樽的回收價值，我們將綠色轉做透明，因有色膠的回收度較無色為低，回收商亦更樂意收無色膠。」除雪碧外，其他汽水的水樽也全換入透明膠樽。

張潔儀指，由於塑膠材料有7種，集團旗下飲品特別在膠樽上列明膠樽及招紙分別用幾多號的塑膠類別，「香港很少品牌會有列」，目的是令市民在回收方面做得更好。

新版玻璃可樂樽有60%再造成分

港人對玻璃樽可口可樂有情意結，張潔儀指，舊版玻璃樽可口可樂的原材料沒有再造成分，於是同事在設計新生產綫時，加入了很多可持續發展元素。首先，今年4月推出的新版可口可樂玻璃樽本身是一個可重用產品，在市場出售後可進行回收，回收後便會在廠房進行清洗、消毒及再灌注，然後再運送到市場出售。

其次，新版玻璃樽有60%再造成分，以前玻璃樽顏色是綠色，所以將玻璃樽變成透明，令產品更環保，在回收市場上更有價值。第三，玻璃樽上的招紙為紙製招紙，用膠水黏貼在樽上，用熱水很容易可以洗掉，不僅方便玻璃樽重用，對回收商來說也有很大幫助。

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記者：陳韻妍