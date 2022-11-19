【宏觀經濟】畢馬威發表四季度《中國經濟觀察》 中國經濟恢復向好 明年加快復甦

畢馬威中國發布2022年四季度《中國經濟觀察》報告，指出今年首三季度中國經濟累計同比增長3%，其中三季度同比增長3.9%，較二季度增速提升3.5個百分點，好於市場預期。畢馬威中國首席經濟學家康勇表示：「疫情反覆、房地産市場下行、國際地緣政治變化等因素使得中國二季度經濟增速有所放慢，但是在穩經濟政策不斷地支持下，三季度經濟穩中有升，顯示了中國經濟的韌性，我們預期2023年中國經濟將加快復甦。」

報告指，今年前三季度，中國規模以上工業增加值累計同比增長3.9%，較上半年提升0.5個百分點。其中，三季度工業增加值同比增長4.8%。隨著支持措施落地顯效，極端高溫天氣等不利因素消退，工業生産呈現積極恢復態勢。

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儘管三季度國內疫情仍有反覆，但交通物流保持穩定，有助於提振工業生産。此外去年9月受能耗雙控影響，工業增加值基數相對較低，也在一定程度上拉動工業生産增速。同時，製造業和基建投資向好，二季度出口韌性猶存，對工業生産也提供了一定的支撑。

受疫情多點散發影響，今年中國消費總體恢復依然緩慢。前三季度全國社會消費品零售總額累計同比增長0.7%，較上半年提升1.4個百分點。從消費品類別來看，由於生産和供應鏈的恢復，以及降低車輛購置稅等刺激政策的出台，三季度汽車類消費同比增長18.2%，較二季度顯著提升，是帶動消費的主要原因。

此外，基本生活類商品銷售良好，前三季度商品零售累計同比增長1.3%，較上半年增速提升1.2個百分點。但也要看到，疫情對服務消費依然産生一定影響。餐飲企業恢復程度較低，9月餐飲收入同比下降1.7%，較8月回落近10個百分點。消費市場總體復甦仍需鞏固。

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2022年前三季度固定資産投資同比增長5.9%，其中三季度固定資産投資同比增長5.6%，較二季度加快1.1個百分點。復工復産的有序展開，以及産業政策效能持續顯效，帶動製造業投資穩步修復，三季度製造業投資同比增速爲9.7%，高於全部投資4.2個百分點。

隨著極端天氣因素逐步消退，基建項目施工進度加速推進，三季度基建投資同比增長14.6%。低基數叠加政策支持，預計四季度基建投資將進一步發力，穩定經濟增長。同時，房地産市場活動依然低迷，投資、開工與土地購置等相關指標繼續下探，拖累整體投資增速。

11月8日，中國銀行間交易商協會宣布將繼續推進幷擴大民營企業債券融資支持工具。央行將利用再貸款提供資金支持，委托專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持包括房地産企業在內的民營企業發債融資（「第二支箭」）。

11月11日，人民銀行、銀保監會聯合出台「十六條措施」，通過穩定房地産開發貸款投放、支持開發貸款、信托貸款等存量融資合理展期，保持信托等資管産品融資穩定等措施，促進房地産市場平穩健康發展。

「第二支箭」和「十六條措施」的實施預計能夠在一定程度上緩解房地産企業的信用風險，幫助優質民營房企更好地開展融資活動。此前，央行聯合住建部、財政部等部門推出政策性銀行2,000億元「保交樓」專項借款已經正式落地，叠加多個地方政府設立地産紓困基金，我們預計一系列舉措的出台將有利於重建各界信心，促進房地産市場的修復。

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受基數較高、外需放緩等因素影響，中國出口增速連續3個月下滑，10月出口額同比下降0.3%。從國家和地區來看，由於美國經濟衰退風險加大以及美國消費復甦逐漸由商品轉向服務，中國對美出口同比增速自8月開始轉爲負值，10月同比下降12.6%。此外，對歐盟出口增速在三季度也呈回落態勢，10月同比下降9.0%，對出口形成一定拖累。

值得注意的是，今年正式生效的RCEP對中國與相關國家的貿易産生了積極作用。中國對東盟出口仍然保持高增長，自5月以來，連續6個月保持20%以上的增速，成爲出口的主要貢獻項。與此同時，中國與澳洲、日本、韓國之間的貿易也依然保持增長態勢。進口方面，三季度中國進口總額與去年基本持平，10月同比增速轉負。一方面大宗商品價格回落拉低進口金額，另一方面也反映內需仍然較弱。展望前期，外需持續放緩導致四季度出口下行壓力加大。不過，在全球高通脹以及地緣衝突的背景下，中國産品的成本優勢以及産業鏈優勢也將使我國出口增長維持一定韌性。

前三季度公共財政收入15.3萬億元（人民幣，下同），累計同比下降6.6%，較上半年收窄3.6個百分點。今年政府爲了支持企業發展，實施大規模增值稅留抵退稅，是財政收入下滑的主要原因。截至9月下旬，已退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅款達2.2萬億元，扣除留抵退稅因素後，前三季度中國財政收入同比增長4.1%，較上半年提高0.7個百分點。

三季度財政收入壓力較二季度有所緩解，當季同比增長2.2%。一方面留抵退稅政策基本完成，同時受工業生産恢復加快和服務業持續好轉等因素影響，增值稅修復明顯。另一方面非稅收入加速上升，帶動財政收入的改善。

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但與此同時，受國有土地使用權出讓收入下降將近30%影響，政府性基金收入前三季度同比下降四分之一，壓縮了地方政府財政空間。在支出方面，爲切實保障民生、確保經濟運行在合理區間，三季度中國財政支出進一步增長。

2022年1至9月，公共財政支出達到19萬億元，同比增長6.2%，較上半年增速提高0.3個百分點，支出進度與去年基本持平。展望下一階段，在5,000億元專項債結存額度加快落地的同時，預計四季度財政部有望提前下達2023年部分專項債額度，進一步擴大對基礎設施建設和重大項目的支持力度，穩定經濟增長。

貨幣政策繼續支持經濟穩增長。總量方面，三季度央行將1年期中期借貸便利（MLF）下調10個基點，引導1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調5個基點和15個基點，繼續推動企業綜合融資成本穩中有降。

此外，自4月年內首次進行存款利率下調之後，9月啓動新一輪存款利率下調，有效降低銀行資金成本，爲繼續下調貸款利率提供了空間。結構方面，9月底新建立設備更新改造專項再貸款，結合今年前期創設的科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款，聚焦重點領域精准發力。

下一階段，中國貨幣政策仍有空間支撑經濟增長。總量方面，保持流動性合理充裕，加大對實體經濟的信貸支持力度。進一步推動金融機構降低貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本，提高企業和居民的投資需求，增强經濟內生增長動力；結構方面，繼續用好現有的結構性貨幣政策工具，突出金融支持重點領域。



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記者：李兆明