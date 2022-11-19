粉嶺中心錄同類低價成交　兩房減價至400萬售

粉嶺中心兩房錄同類低價成交，危守4字頭，世紀21奇豐粉嶺區董事蔡惠娟表示，該行新近錄得粉嶺中心成交，單位為E座低層08室，實用面積368平方呎，屬2房間隔，望內園景。單位原開價420萬元，放盤1星期，減價20萬，獲買家以400萬元承接，減幅4.8%，實用面積呎價10,870元。

據了解，原業主早於1994年9月購入上址，當時作價184萬元，持貨28年至今轉售，賬面獲利216萬元，單位期內升值1.2倍。

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