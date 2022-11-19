領峰三房套鬆綁貨780萬售　放盤一個月沽蝕百萬

中原地產黃仕斌表示，將軍澳日出康城領峰7座高層RA室，實用面積680平方呎，屬三房套房間隔，坐向西北，享海景，原開盤叫價830萬元，減價50萬元後以780萬元成交，呎價11,470元。

原業主於2019年5月以880萬元購入上述單位，持貨3年後待SSD鬆綁放盤，帳面蝕100萬元離場，單位期內貶值約12%。

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