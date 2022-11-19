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「女版喬布斯」獲判監逾11年 血液檢測公司Theranos騙案

環球社會熱點 15:17 2022/11/19

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美國血液檢測初創公司Theranos號稱能靠數滴血就能驗出多種疾病，其創辦人霍姆斯一度被封為矽谷神童，惟其後被揭只是詐騙，情節其後更被改變成劇集。霍姆斯早前已被美國法院裁定欺詐罪成立，現被判監逾11年。由於霍姆斯現時已經懷孕，所以她將在明年才開始服刑。

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霍姆斯（Elizabeth Holmes）律師曾建議監禁18個月，或居家監禁，而起方則建議她需入獄15年。法官地區法官Edward Davila周五（18日）裁定，霍姆斯需入獄135個月，即11.25年。霍姆斯聽聞判決後，低頭和男友Billy Evans擁抱。

現年38歲的霍姆斯在判刑前一度哭泣，並對法官表示，回想發現自己可以做很多不同的事情，對事情感到極度遺憾。考慮到霍姆斯現時正懷有第二個子女，所以法官要求她在明年4月27日開始服刑，結束服刑後亦需接受為期3年的監督。

法官在宣判前表示，霍姆斯的動機是貪婪，不斷追求奢侈的生活方式，令投資者相信她的公司Theranos能做到遠超其認知的事情。他甚至形容，案件的悲劇在於霍姆斯的聰明。

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美國前國務卿George Shultz曾為Theranos的董事會成員，其兒子Alex Shultz庭上發言表示，霍姆斯找到其父親弱點，聘請私家偵探跟蹤其兒子、George Shultz孫子Tyler Shultz，令他感到驚嚇以至需在睡覺時於枕頭下放一把刀。Tyler Shultz亦曾為Theranos員工，其後更成關鍵揭發人，但Alex Shultz形容，其家庭已被霍姆斯破壞。

Theranos曾聲稱，其特有的血液檢測設備能徹底改革醫療保生態，僅需數滴血液就能驗出多種疾病，霍姆斯更因此籌集到近10億美元（約78億港元）的資金。投資者不乏名人，包括《霍士新聞》創辦人梅鐸（Rupert Murdoch） 及美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）等。惟其後被揭根本無法做到，幾乎所有數據都是造假，霍姆斯今年1月時已被裁定4向欺詐罪成立。

由於矽谷企業倒閉後，高層被起訴前所未見所以案件備受關注，事件更被Disney+改編成原創劇《新創大騙局》（The Dropout）。據報美國司法部正調查曾為全球第二大加密貨幣交易所的FTX，其宣告坡破產已被《彭博》稱為史上最大型財富毀滅事件之一。

責任編輯：李俊儀

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