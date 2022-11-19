碧海藍天池景兩房1.75萬租出　業主回報達6.1厘

香港置業謝啟源表示，長沙灣碧海藍天3座低層B室，實用面積約494平方呎，屬2房間隔，望內園景及泳池景。謝啟源指，業主以約1.85萬元放租數天後吸引外區客洽詢，議價後減價約1,000元，以約1.75萬元租出，實用呎租約35.4元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位享池景，而且屋苑旺中帶靜，故睇樓1次後即決定承租。

資料顯示，業主於2010年6月以約343.8萬元購入上述單位，若以現時的租金計算，業主可享回報約6.1厘。

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