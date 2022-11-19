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麗港城三房1.55萬租出　呎租僅21元 低平均兩成半

股樓投資 14:29 2022/11/19

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中原地產洪金興表示，藍田麗港城本月買賣交投平靜，至今暫錄6宗成交，平均實用呎價12920元；租賃成交亦平平，本月暫錄20宗，平均實用呎租跌至28元。新近錄得租賃成交，為單位35座極低層H室，實用面積748平方呎，採三房套房間隔，單位座向西方，可享清靜內園景，最新以15500元租出，折合實用呎租僅21元。

據了解，上址業主於2021年8月以948萬元買入單位，持貨1年，是次租出單位可享2厘租金回報。

延伸閲讀【多圖】朗濤四房示範單位陪你睇 間隔寬敞 盡享矜罕吐露港海景【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

藍田 二手市場 麗港城 私人屋苑 中原地產

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