麗港城三房1.55萬租出　呎租僅21元 低平均兩成半

中原地產洪金興表示，藍田麗港城本月買賣交投平靜，至今暫錄6宗成交，平均實用呎價12920元；租賃成交亦平平，本月暫錄20宗，平均實用呎租跌至28元。新近錄得租賃成交，為單位35座極低層H室，實用面積748平方呎，採三房套房間隔，單位座向西方，可享清靜內園景，最新以15500元租出，折合實用呎租僅21元。

據了解，上址業主於2021年8月以948萬元買入單位，持貨1年，是次租出單位可享2厘租金回報。

延伸閲讀【多圖】朗濤四房示範單位陪你睇 間隔寬敞 盡享矜罕吐露港海景【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】