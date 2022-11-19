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【美股業績】美企第四季盈利料出現兩年來首次下跌　11個行業7個下跌、邊個行業表現最差？

股市 14:30 2022/11/19

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【美股業績】美企第四季盈利料出現兩年來首次下跌　11個行業7個下跌、邊個行業表現最差？

美企第三季業績普遍令人失望，市場預期，美國聯儲局連番加息及經濟增長放緩衝繫下，美企第四季業績只會更糟，預期季內美企盈利或出現兩年來首次下跌。

據Refinitiv數據顯示，分析師預期，標普500指數成分股第四季盈利下跌0.4%，較10月時估計的增長5.8%大幅下調，而11個行業中，預期7個行業盈利會出現按年下跌。對上一次標普500指數成分股盈利下跌，為2020年第三季，當時美企受疫情造成的供應鏈斷裂影響。

美國籲投資者警惕「殺豬盤」　尤其是小型IPO拉高出貨陷阱【下一頁】

今年來，標普500指數累跌17%，高盛早前調低美股標普500指數2023年每股盈利預測至0%，而且毛利率下跌。

瑞信認為，標普500指數成分股盈利預測下調幅度中，超過一半是科技股及其相關企業造成，因息率上升環境下，對科技股及增長股打擊最大。亞馬遜Amazon（美：AMZN）及Facebook母企Meta（美：META）發布遜預期的第三季業績後，同時發表令人失望的第四季指引。

美股科技股第四季盈利料跌7.8%

分析師估計，標普500指數的科技股第四季盈利料跌7.8%，與10月時預計的增長1%大相逕庭。其中，通訊服務業盈利料跌20.9%，10月時僅估計跌9.2%。

Boston Partners環球市場研究主管Michael Mullaney指，雖然第三季盈利遜預期，但市場焦點放在2023年，而聯儲局要實現其通脹目標，將不得不將經濟推動衰退，這意味美企2023年盈利預測必須大幅下調。

相關文章：【美股焦點】亞馬遜據報本周裁員萬人　市場預期亞馬遜第四季網上商店收入增長不足1%

相關文章：【大行看法】大摩投資管理：美股仍被高估、盈利有下調壓力　「低配」美股及歐股

編輯：陳韻妍

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Facebook（美：FB） 遜於預期 每股盈利 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 通脹

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