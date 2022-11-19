【宏觀經濟】中金：人行關注通脹風險 惟不代表系統性收緊

人民銀行周三（16日）發布《三季度貨幣政策執行報告》，指出高度重視未來通脹升溫的潛在可能，特別是需求側的變化。中金發表報告，指結合近期短端利率上升與匯率波動的背景，認為雖然央行關注潜在通脹升溫風險，但目前尚不具備系統收緊條件。

中金指出，當前經濟下行壓力沒有明顯緩解，10月經濟金融數據顯示，經濟內生動能仍弱，盡管政策支持中長期貸款多增，但難抵實體信貸需求的疲弱。防疫優化20條和地產支持16條對經濟的影響可能還需要時間體現出來，疫情本身的演變也仍有不確定性，經濟穩固復甦仍需貨幣政策呵護。這種情況下，貨幣政策系統性收緊的條件還不充分。

報告又指出，8 月中以來，短端利率趨勢上行，當前水平較 8 月低點均上行了 60至90個基點。在流動性總體很充裕、政策性金融以及財政政策繼續發力的情況下，短端利率小幅上行可能反映了貨幣當局不搞「大水漫灌」的意圖。

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同時，也不排除有通過市場化手段穩定彙率的信號。8月中旬降息以來，人民幣兌美元滙率經歷了一波快速的貶值，美元兌人民幣一度高於7.30人民幣/美元，提高短端利率可能是市場化穩彙率的一個反應，貨幣市場、外滙市場與外滙衍生品市場的聯動可能是穩彙率的一個重要機制。

不過，上周五以來短端利率快速上行12至35個基點，並升超逆回購政策利率，可能是防疫和地產支持政策提振市場風險偏好，債券收益率快速上行，理財和債基贖回壓力下市場流動性的被動收緊，而非政策主動為之。

此外，報告中對人民幣國際化態度更為積極，房地產則延續此前表態、繼續支持保交樓與合理需求釋放。

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記者：李兆明