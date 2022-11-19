  • 27°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀經濟】中金：人行關注通脹風險 惟不代表系統性收緊

股樓投資 14:30 2022/11/19

分享：

分享：

人民銀行周三（16日）發布《三季度貨幣政策執行報告》，指出高度重視未來通脹升溫的潛在可能，特別是需求側的變化。中金發表報告，指結合近期短端利率上升與匯率波動的背景，認為雖然央行關注潜在通脹升溫風險，但目前尚不具備系統收緊條件。

中金指出，當前經濟下行壓力沒有明顯緩解，10月經濟金融數據顯示，經濟內生動能仍弱，盡管政策支持中長期貸款多增，但難抵實體信貸需求的疲弱。防疫優化20條和地產支持16條對經濟的影響可能還需要時間體現出來，疫情本身的演變也仍有不確定性，經濟穩固復甦仍需貨幣政策呵護。這種情況下，貨幣政策系統性收緊的條件還不充分。

報告又指出，8 月中以來，短端利率趨勢上行，當前水平較 8 月低點均上行了 60至90個基點。在流動性總體很充裕、政策性金融以及財政政策繼續發力的情況下，短端利率小幅上行可能反映了貨幣當局不搞「大水漫灌」的意圖。

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

同時，也不排除有通過市場化手段穩定彙率的信號。8月中旬降息以來，人民幣兌美元滙率經歷了一波快速的貶值，美元兌人民幣一度高於7.30人民幣/美元，提高短端利率可能是市場化穩彙率的一個反應，貨幣市場、外滙市場與外滙衍生品市場的聯動可能是穩彙率的一個重要機制。

不過，上周五以來短端利率快速上行12至35個基點，並升超逆回購政策利率，可能是防疫和地產支持政策提振市場風險偏好，債券收益率快速上行，理財和債基贖回壓力下市場流動性的被動收緊，而非政策主動為之。

此外，報告中對人民幣國際化態度更為積極，房地產則延續此前表態、繼續支持保交樓與合理需求釋放。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】

記者：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 經濟數據表現 財政政策 貨幣政策 外滙 中國人民銀行 人民幣 通脹 人民幣國際化

上一篇文章

碧海藍天池景兩房1.75萬租出　業主回報達6.1厘

下一篇文章

麗港城三房1.55萬租出　呎租僅21元 低平均兩成半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公共衛生】香港廁所協會全港巡查400多個廁所 山頂凌宵閣公廁奪最佳公廁金獎 推廣女性尿斗解決女廁供不應求問題
【公共衛生】香港廁所協會全港巡查400多個廁所 山頂凌宵閣公廁奪最佳公廁金獎 推廣女性尿斗解決女廁供不應求問題
【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍
【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍
屯門大興花園連環失守　驚現「3字頭」成交　兩房戶388萬元沽
屯門大興花園連環失守　驚現「3字頭」成交　兩房戶388萬元沽
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款