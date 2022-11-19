數年前「落錯車」終等到樓價回調 購名逸居兩房「再上車」

中原丘漢偉表示，近期劈價盤湧現，吸引不少睇樓客出動覓心水盤。荃灣名逸居1座高層B室成交，實用面積551平方呎，屬於大兩房單位，客飯廳及房間景致均開揚。單位今年4月開價888萬元，7月減至820萬元，業主因趕移民，最近兩個月減價幅度明顯擴大，最終減至以730萬元成功獲承接，實用呎價13249元，累減158萬元或18%。

丘漢偉表示，新買家為家庭客，原擁有自置物業，但數年前「落錯車」，之後因樓價持續攀升而未成功再上車，直至近月樓價調頭回落，且跌幅一直擴大，見樓價已回到當年賣出價，於是立即出動覓盤，睇樓4日，見上址樓價較同類單位成交價平，立即拍板承接。原業主則於2003年10月以182.8萬元買入單位，持貨19年轉售，帳面大幅獲利547.2萬元或3倍。

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