▲ 【TWTR】馬斯克恢復特朗普帳戶 跟隨者近6000萬名

馬斯克(Elon Musk)自入主Twitter(美:TWTR)後,發起多項改革。馬斯克周五便要求Twitter用戶就是否恢復美國前總統特朗普的帳戶進行投票,在經歷24小時1500萬次投票後,網站用戶以52%對48%,贊成恢復特朗普帳戶。

馬斯克在Twitter指,「The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei(拉丁文意譯為大眾聲音等同上帝的聲音)」。

帳戶恢復後,跟隨者數目亦逐步恢復,最新單日已接近6000萬名。

這決定非常受到市場關注,因為特朗普帳戶曾經最具影響力,亦最具爭議,帳戶曾經有9000萬跟隨者,其推文亦經常影響市場。

馬斯克曾於5月時表示,他將撤銷特朗普帳戶的禁制令。

特朗普早前已表示,相比於重新加入 Twitter,他將繼續使用自家平台 Truth Social,若他改變主意,對其政治影響力亦有改變,因為他將尋求共和黨總統候選人提名,目標是成為史上第二位當選兩屆非連續任期的總統。

特朗普周六被問及馬斯克購買 Twitter的看法時,特朗普稱讚了馬斯克,但質疑該網站能否挺過當前的危機。特朗普出席共和黨會議時表示,「Twitter有很多問題,你看看發生了什麼事。它可能會成功,也可能不會成功。」不過,特朗普說他喜歡馬斯克,認為他很聰明,並且喜歡他買的(Twitter)。

當特朗普仍是美國總統時,一直以Twitter發布消息,然後無數用戶參與回應或轉發,從而使Twitter受惠。Twitter當時亦給予較寬鬆的管理,認為必須給予當時的總統很大的發言權。但隨着任期尾聲,在推文發布選舉的指控,Twitter開始在他的推文上貼上警告標籤,並在美國國會騷亂之後,禁止了他的號戶。

相關文章:【TWTR】Twitter據報今日發電郵解僱員工、員工向法院提告 另傳馬斯克要求縮減每年基建開支78億元

相關文章:【TWTR】Twitter再傳大幅裁員 馬斯克據指明日公布裁走一半員工、涉約3,700人

編輯:陳韻妍