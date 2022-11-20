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【TWTR】馬斯克恢復特朗普帳戶　跟隨者近6000萬名

股市 18:44 2022/11/20

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【TWTR】馬斯克恢復特朗普帳戶　跟隨者近6000萬名

馬斯克（Elon Musk）自入主Twitter（美：TWTR）後，發起多項改革。馬斯克周五便要求Twitter用戶就是否恢復美國前總統特朗普的帳戶進行投票，在經歷24小時1500萬次投票後，網站用戶以52％對48％，贊成恢復特朗普帳戶。

馬斯克在Twitter指，「The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi， Vox Dei（拉丁文意譯為大眾聲音等同上帝的聲音）」。

帳戶恢復後，跟隨者數目亦逐步恢復，最新單日已接近6000萬名。

這決定非常受到市場關注，因為特朗普帳戶曾經最具影響力，亦最具爭議，帳戶曾經有9000萬跟隨者，其推文亦經常影響市場。

馬斯克曾於5月時表示，他將撤銷特朗普帳戶的禁制令。

特朗普早前已表示，相比於重新加入 Twitter，他將繼續使用自家平台 Truth Social，若他改變主意，對其政治影響力亦有改變，因為他將尋求共和黨總統候選人提名，目標是成為史上第二位當選兩屆非連續任期的總統。

特朗普周六被問及馬斯克購買 Twitter的看法時，特朗普稱讚了馬斯克，但質疑該網站能否挺過當前的危機。特朗普出席共和黨會議時表示，「Twitter有很多問題，你看看發生了什麼事。它可能會成功，也可能不會成功。」不過，特朗普說他喜歡馬斯克，認為他很聰明，並且喜歡他買的（Twitter）。

當特朗普仍是美國總統時，一直以Twitter發布消息，然後無數用戶參與回應或轉發，從而使Twitter受惠。Twitter當時亦給予較寬鬆的管理，認為必須給予當時的總統很大的發言權。但隨着任期尾聲，在推文發布選舉的指控，Twitter開始在他的推文上貼上警告標籤，並在美國國會騷亂之後，禁止了他的號戶。

相關文章：【TWTR】Twitter據報今日發電郵解僱員工、員工向法院提告　另傳馬斯克要求縮減每年基建開支78億元

相關文章：【TWTR】Twitter再傳大幅裁員　馬斯克據指明日公布裁走一半員工、涉約3,700人

編輯：陳韻妍

美股 社交平台 美國 Twitter 特朗普 馬斯克 Twitter（美：TWTR）

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