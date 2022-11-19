▲ 【元宇宙日本旅遊】VEX夥熊本縣政府推元宇宙旅遊Kumamon Land 熊本雄擔任嚮導帶領用戶體驗

元宇宙公司VEX與日本熊本縣政府及ADK（株式會社旭通DK）合作推出元宇宙旅遊Kumamon Land，由11月25日起，可以65美元購買「Kumamon Land 盲盒套裝」，發行量為8000套。持有人可無限次進出Kumamon Land，並可獲得官方授權禮品套裝、熊本熊手辦公仔及熊本熊造型NFT （Kumamon Land NFT）。

Binance Pay用戶除可優先於11月19日下午1時起到VEXMETA.shop選購並使用Binance Pay，額外可獲 Kumamon Land限量紀念T恤。

Kumamon Land分三階段推出

VEX跟熊本縣政府合作項目於2023年1月起分三階段推出，各階段均會推出元宇宙旅遊體驗及NFT，將涵蓋熊本縣各市的熱門景點，並由營業部長熊本熊擔任嚮導，與用戶體驗沉浸式元宇宙日本旅遊。

首階段將推出「県央」元宇宙旅遊體驗及NFT，地區名勝包括：熊本城、水前寺成趣園、火の国まつり、三角西港。第二階段將推出「県北，阿蘇」元宇宙旅遊體驗及NFT，地區名勝包括：山鹿燈會、八千代座、草千里ヶ浜、そらふねの桟橋。最後階段將推出「県南，天草」元宇宙旅遊體驗及NFT，地區名勝包括：八代妙見祭 球磨川くだり、青井阿蘇神社、イルカウォッチング、牛深ハイヤ祭り。

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編輯：陳韻妍