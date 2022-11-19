美政府稱沙特王儲享有豁免權 就被殺記者卡舒吉案決定

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉疑遭到沙特當局殺害，沙特王儲穆罕默德一直被指是幕後策劃人。美國政府決定，在卡舒吉生前未婚妻對穆罕默德提出的訴訟中，穆罕默德享有豁免權。卡舒吉未婚批評，美國決定是救了兇手。有人權組織亦指，是次為美國對沙特的重大讓步。

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美國政府司法部律師周四（18日）深夜應法院要求提交文件，在文件當中表示，默罕默德（Prince Mohammed bin Salman）在卡舒吉（Jamal Khashoggi）謀殺案中享有豁免權。美國政府指，因為默罕默德已被任命為沙特總理，因此具備資格獲得外國元首豁免權。

雖然美國當局在文件形容，相關謀殺案令人髮指（heinous），但仍遭到大量批評。卡舒吉生前未婚妻吉茲（Hatice Cengiz）表示，美國總統拜登（Joe Biden）背棄了自己的誓言，亦背叛了卡舒吉。她指拜登透過給予外交豁免權，不但救了罪犯，亦令自己捲入犯罪。

卡舒吉的人權組織DAWN執行董事Sarah Leah Whitson表示，美國政府決定令人正震驚，並指是對沙特的重大讓步。白宮國家安全委員會發言人發表聲明強調，決定是國務院根據長期及公認的國際法原則作出，與案件的是非曲直無關。沙特當局則未有回應。

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泛歐洲智庫「歐洲外交關係委員會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）研究員Cinzia Bianco表示，美國政府此舉將向默罕默德發出明確信息，他應繼續維護沙特民族主義利益且決不妥協 ，即使相關利益直接未被美國核心理利益。

英國倫敦國王學院（King's College）教授Andreas Krieg指，在與俄羅斯及中國的大國競爭中，美國意識到沙特還有其他選擇，需不惜一切代價阻止沙特繼續轉向東方。

卡舒吉於2018年10月時在沙特駐土耳其領事館內被殺及肢解，美國情報部門當時認為，事件由默罕默德下令，後者被指是沙特多年以來的實際掌權人。默罕默德一度否認涉事，但其後承認事件在其監督下發生。吉茲和DAWN於2020年在華盛頓聯邦地區法院，向默罕默德等28人提出起訴。

責任編輯：李俊儀