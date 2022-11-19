樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬

美聯物業鄭嘉邦表示，荃灣樂悠居中高層22室單位，實用面積約435平方呎，屬兩房戶型，間隔方正易擺家俬，單位望開揚景觀。據悉，買家在區內各屋苑尋覓劈價盤，鍾情屋苑旺中帶靜，原業主開價750萬元，狠心劈價170萬元，終以580萬元易手，折合實用呎價約13,333元。

業主於2011年以323.8萬元購入物業，持貨逾11年，帳面獲利256.2萬元，期內物業升值近79%。。

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