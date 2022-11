▲ 【可持續發展】煤氣首批碳中和石腦油船運已從澳洲抵達香港 獲REDD+認證

煤氣公司 (00003) 為響應中港減碳目標,並致力於2050年或以前透過能源轉型和創新實現碳中和,集團首批碳中和石腦油船運已於9月從澳洲抵達香港,是次運送所產生相當於超過1,300噸的二氧化碳,並已由一個獲REDD+ (Reduction in Emission from Deforestation and Forest Degradation「減少森林砍伐和森林退化導致的溫室氣體排放」) 驗證碳標準認證的柬埔寨項目抵消,而是次首批碳中和石腦油船運到港是煤氣公司落實減碳目標的一個重要里程。

REDD+項目概念是發達國家利用資金鼓勵發展中國家保育森林,讓其得到更好保護及管理,促進減緩和適應氣候變化、維護生物多樣性、同時亦創造社區和生物多樣性的共同效益。

編輯:陳韻妍