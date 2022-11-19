愉景新城連新裝三房戶　原業主持貨信心薄弱　減逾百萬止賺離場

近期不少業主願意擴大減幅，吸引買家趁平入市，遇到心水盤便火速承接。中原地產丘漢偉表示，荃灣愉景新城7座中層A室成交，實用面積647平方呎，三房套房間隔，享內園及市景，景觀開揚。業主在10月初叫價1050萬元放盤，月底再減至980萬元。由於單位附連80萬元新裝修，近日吸引一名睇樓3日的上車客即場議價102萬元，業主肯減價，隨即以878萬元成交，實用呎價13570元。

丘漢偉表示，原業主於2014年11月以700萬元買入單位，見樓市跌勢未停，持貨信心薄弱，遂沽貨止賺離場，持貨8年帳面獲利178萬元，升值25%。

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