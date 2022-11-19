  • 27°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金正恩女兒首次曝光 牽爸爸手觀看北韓導彈試射

環球社會熱點 11:36 2022/11/19

分享：

分享：

外界雖然一直知道北韓領袖金正恩已育有一名女兒，但對她了解甚少。金正恩近日視察洲際彈道導彈發射時，帶同女兒一齊觀看。是次為北韓首次正式刊登金正恩女兒的正面照，令外界首次看到她的樣貌。北韓官媒並未透露金正恩女兒名稱，但外界預料她將在4至5年後開始接受培訓加入北韓領導層。

美智庫指北韓火車駛進俄 疑運送武器 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》周六（19日）報道，北韓周五（18日）試射了一枚洲際彈道導彈。在其公布的相片中，金正恩女兒身穿一件白色外套，與金正恩牽手看著導彈。而在金正恩疑似向下屬發表講話的相片中，她亦和北韓第一夫人李雪主站在一旁，面帶微笑。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）北韓專家馬登（Michael Madden）表示，是次為首次在公眾活動中，看到金正恩女兒現身。他強調北韓是次舉措非常重要，代表金正恩正將女兒帶到公眾面前，或代表北韓將會第4代世襲，國內核心精英需為此作好準備。馬登直言，她的出現是為了精英觀眾。

曾多次訪問北韓的美國NBA退役球星Dennis Rodman在2013年時透露，金正恩育有一個名叫「朱愛」（Ju Ae，音譯）的女兒。《朝中社》並未提及相片中的女孩名稱，但料她就是金朱愛。

北韓出動逾180架軍機 美韓警告核武會終結金正恩政權（第二版） 【下一頁】

馬登分析指，料金朱愛年約12至13歲，即她會在4至5年後入讀大學或服役，即將接受培訓進入領導層，為出任中央領導職位做準備，或會和姑姑、金正恩妹妹金與正一樣成為顧問。美國非牟利研究機構CNA北韓領袖專家Ken Gause亦指，李雪主出現通常為涉及戰略信息的場合，通常旨在緩和緊張局勢，反擊其他信息時顯示金氏家族凝聚力。

北韓從未宣布若一旦金正恩無法執政，何人將會接替他的職務。有專家分析指，金正恩育有2女1男共3名子女。惟其子女仍尚年幼，外界對其了解亦很少，有分析認為若金正恩一旦無法執政，金與正等人將會攝政直至繼任者達可以接班年齡。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】 美智庫指北韓火車駛進俄 疑運送武器
2022/11/05
【烏克蘭戰爭】 美智庫指北韓火車駛進俄 疑運送武器
北韓出動逾180架軍機 美韓警告核武會終結金正恩政權（第二版）
2022/11/04
北韓出動逾180架軍機 美韓警告核武會終結金正恩政權（第二版）
北韓金正恩一周兩訪孤兒院 多次撫摸男生臉頰表關愛（多圖）
2022/10/18
北韓金正恩一周兩訪孤兒院 多次撫摸男生臉頰表關愛（多圖）
北韓領袖金正恩主動獻吻 男童「受寵若驚」唔識反應（多圖）
2022/10/14
北韓領袖金正恩主動獻吻 男童「受寵若驚」唔識反應（多圖）
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁
2022/10/14
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】 美智庫指北韓火車駛進俄 疑運送武器
14:36 2022/11/05
【烏克蘭戰爭】 美智庫指北韓火車駛進俄 疑運送武器
北韓出動逾180架軍機 美韓警告核武會終結金正恩政權（第二版）
16:41 2022/11/04
北韓出動逾180架軍機 美韓警告核武會終結金正恩政權（第二版）
北韓金正恩一周兩訪孤兒院 多次撫摸男生臉頰表關愛（多圖）
14:13 2022/10/18
北韓金正恩一周兩訪孤兒院 多次撫摸男生臉頰表關愛（多圖）
網絡熱話 內政 金與正 李雪主 彈道導彈 北韓 金正恩

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間12:00）

下一篇文章

貝索斯倒Amazon米？勸人Black Friday少買高價貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間12:00）
【FTX破產】Justin Bieber慘成苦主 天價NFT貶值95%
【FTX破產】Justin Bieber慘成苦主 天價NFT貶值95%
傳曼聯欲與C朗解約 不作任何賠償
傳曼聯欲與C朗解約 不作任何賠償
美售票網叫停Taylor Swift演唱會賣飛 議員籲介入調查炒賣
美售票網叫停Taylor Swift演唱會賣飛 議員籲介入調查炒賣
【世界盃2022】卡塔爾場館禁酒 離開賽不足兩日（第二版）
【世界盃2022】卡塔爾場館禁酒 離開賽不足兩日（第二版）
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款