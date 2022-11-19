金正恩女兒首次曝光 牽爸爸手觀看北韓導彈試射

外界雖然一直知道北韓領袖金正恩已育有一名女兒，但對她了解甚少。金正恩近日視察洲際彈道導彈發射時，帶同女兒一齊觀看。是次為北韓首次正式刊登金正恩女兒的正面照，令外界首次看到她的樣貌。北韓官媒並未透露金正恩女兒名稱，但外界預料她將在4至5年後開始接受培訓加入北韓領導層。

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北韓官媒《朝中社》周六（19日）報道，北韓周五（18日）試射了一枚洲際彈道導彈。在其公布的相片中，金正恩女兒身穿一件白色外套，與金正恩牽手看著導彈。而在金正恩疑似向下屬發表講話的相片中，她亦和北韓第一夫人李雪主站在一旁，面帶微笑。

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華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）北韓專家馬登（Michael Madden）表示，是次為首次在公眾活動中，看到金正恩女兒現身。他強調北韓是次舉措非常重要，代表金正恩正將女兒帶到公眾面前，或代表北韓將會第4代世襲，國內核心精英需為此作好準備。馬登直言，她的出現是為了精英觀眾。

曾多次訪問北韓的美國NBA退役球星Dennis Rodman在2013年時透露，金正恩育有一個名叫「朱愛」（Ju Ae，音譯）的女兒。《朝中社》並未提及相片中的女孩名稱，但料她就是金朱愛。

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馬登分析指，料金朱愛年約12至13歲，即她會在4至5年後入讀大學或服役，即將接受培訓進入領導層，為出任中央領導職位做準備，或會和姑姑、金正恩妹妹金與正一樣成為顧問。美國非牟利研究機構CNA北韓領袖專家Ken Gause亦指，李雪主出現通常為涉及戰略信息的場合，通常旨在緩和緊張局勢，反擊其他信息時顯示金氏家族凝聚力。

北韓從未宣布若一旦金正恩無法執政，何人將會接替他的職務。有專家分析指，金正恩育有2女1男共3名子女。惟其子女仍尚年幼，外界對其了解亦很少，有分析認為若金正恩一旦無法執政，金與正等人將會攝政直至繼任者達可以接班年齡。

責任編輯：李俊儀