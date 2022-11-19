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【基金觀點】柏瑞投資Michael Kelly：中國清零政策最少延續至明年3月 能源板塊2023年繼續出色

股樓投資 10:57 2022/11/19

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柏瑞投資（PineBridge Investment）全球多元資產主管Michael Kelly及其團隊發布本月多元資產策略，預期中國將於2023年3月的全國人民代表大會後，才會公佈和實施清零政策改變；展望 2023年，將繼續專注前景最為理想的領域, 例如能源。

報告指出，從過去40年的抗通脹經驗推算，當經濟擴張時間較長，衰退持續時間便會較短，資產價格跌幅亦會減少，各央行急於出手救市。市場錯誤地憧憬央行即將調整立場。在價格不斷上漲的時期，由於結構性原因較為棘手，央行需要更長時間來解決通脹問題。

延伸閱讀：大摩轉軚上調恒指明年目標至18200點   另推薦15隻焦點股【見下頁

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市場在未來9至18個月將繼續關注中國的清零政策。柏瑞投資預期中國將於2023年3月的全國人民代表大會後，才會公佈和實施政策改變。期待清零政策將逐步放鬆，以緩解中國目前低迷的經濟所面臨的巨大下行風險。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

企業盈利前景繼續惡化。展望 2023 年，柏瑞投資將繼續專注前景最為理想的領域, 例如能源。留意到高貝他（BETA）市場的表現與以往周期類似，最終可望受惠於增長見底回升。相反，在增長放緩時這些資產的表現最差。

美國國債收益率日趨吸引，並且正接近高位。另一方面，由於衰退風險上升，信貸息差仍然相對缺乏吸引力。無論是信貸息差還是股票風險溢價，市場價格均未反映溫和通縮環境以外的情況。柏瑞投資傾向提高質素和流動性，等待估值更佳的時機。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：李兆明

 

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