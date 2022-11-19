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【復必泰新冠疫苗】復星復必泰二價疫苗獲港府認可使用　股價升7%

股市 02:06 2022/11/19

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【復必泰新冠疫苗】復星復必泰二價疫苗獲港府認可使用　稱二價添OmicronBA.4及5mRNA、其他成分不變

復星醫藥 （02196） 宣布，集團與與 BioNTech （美：BNTX）產品，復必泰原始株／Omicron 變异株BA.4-5二價疫苗（每劑30微克）「復必泰二價疫苗」已分別獲醫務衛生局許可作緊急使用及獲澳門衛生局特別許可進口批准，可用於當地12歲及以上人群加強接種。

復星醫藥股價升6.7%，收報26.45元︳成交4.9億元。

復必泰二價疫苗是已上市復必泰BNT162b2的迭代和補充，每劑含有15微克編碼原始毒株刺突蛋白的mRNA和Omicron BA.4/BA.5變异毒株刺突蛋白mRNA。由於Omicron BA.4和BA.5亞變種含相同刺突蛋白氨基酸序列，可使用單個mRNA鏈同時靶向這兩個亞變種。

除添加Omicron BA.4/BA.5刺突蛋白的mRNA序列外，疫苗所有其他成分保持不變。臨床前數據表明，復必泰二價疫苗作為加強劑接種後，針對Omicron BA.1、BA.2 和 BA.4/BA.5變體以及原始野生型等病毒株均可産生强烈的中和抗體反應。

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編輯：宋佩恩

港股 美股 BioNTech 疫苗 復星醫藥（02196）

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