▲ 【京東業績】京東管理層：疫情料拖累第四季營收增速略放慢 內地復甦趨勢明顯惟速度難料

電商平台京東 （09618） 第三季業經調整淨利潤升98.9%遠勝預期。京東管理層出席分析員會議時表示，疫情持續帶來短期挑戰，料第四季營收按年增幅將略為放慢，但看好內地優化疫情防控措施，料有助支撑社經活動。

京東首席執行官徐雷稱，目前內地復甦趨勢明顯，但速度及力度難料，會先仔細觀察行業動態，強調京東繼續提升供應鏈中台能力、下沉市場、開發生態及同城零售。

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疫情影響物流履 消費受惠優化防控須時

疫情影響電商物流付運，徐雷直言︰「今年物流所受到的影響是過去3年以來最大的。」他舉例指，由9月至今，約17%的客戶地址受到疫情防控措施影響，雖然不會直接反映到定單及消費額，但也意味疫情的確對物流履約造成衝擊。

京東首席財務官許冉稱，內地20條優化疫情防控措施有助供應鏈恢復，但預計要一段時間才能反映到消費數據，對集團短期營收表現持保守態度，但強調對長遠前景有信心。

促銷節日前後零售表現偏軟 明年着力增效

許冉續稱，疫情短期影響物流，造成定單取消，消費情緒保守，留意到促銷節日前後零售表現偏軟，會更留意產品結構，料第四季營收按年增幅較第三季放慢。

徐雷提到，今年更關注降本，未來兩年則會着力增效，認為業務營運尚有更多改善空間，許冉補充，配合科技、用戶規模及市佔率提升，預計零售業務毛利率仍具上升潛力。

徐雷《人民日報》發署名文章 業績會議引用習近平名言

徐雷趁公布業績日於《人民日報》發表文章《促進數字經濟和實體經濟深度融合》。徐雷晚上在會議特別強調，京東會支持中國擴大內需及進行供給側結構性改革，「助力實體經濟實現更好質量可持續增長」。徐雷在演辭引用國家主席習近平2022年新年賀詞：「唯有矢志不渝，篤行不怠，方能不負時代。」

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記者：李哲毅