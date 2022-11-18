香港即日起實施「團進團出」 持「黃碼」旅客可進特定餐廳所用膳 但要遵守呢幾個要求

港府逐步放寬防疫措施，本港慢慢踏上復常路，其中政府於周五（18日）公布，為入境旅行團提供的針對性安排，即「團進團出」，會在今日實施，以協助由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同的入境旅行團，在嚴格遵守防疫措施的情況下恢復旅遊活動。

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在針對性安排下，持牌旅行代理商須預先向香港旅遊業議會（旅議會）提交申請，承諾嚴格遵守適用的防疫要求，以安排持有「黃碼」的入境旅行團旅客按行程進入特定餐飲處所用膳。不過，額外防疫要求主要包括：

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1.向旅議會登記行程、隨團持牌導遊、接待的酒店/賓館及餐飲處所（不包括酒吧或酒館）等資料；

2.要求隨團工作人員在接待入境旅行團之前及之後進行額外的2019冠狀病毒病核酸檢測；以及

3.安排旅客入住為「接受確診住客原址隔離的酒店和賓館名單」內的持牌酒店/賓館。



在已登記的行程中，負責接待入境旅行團旅客的餐飲處所須透過持牌旅行代理商向旅議會提交承諾書，承諾遵守適用的防疫要求，包括：

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1.安排有密封間隔的獨立房間、「包場」或整個露天座位範圍予入境旅行團的旅客用膳，並須採取額外感染控制措施，例如旅客用餐後需徹底消毒房間方可接待其他客人等；

2.不可同時容許隨團工作人員、餐飲處所員工或其他顧客於同一範圍用膳；

3.安排負責招待入境旅行團用膳的餐飲處所員工進行額外的2019冠狀病毒病核酸檢測；

4.不可在用膳期間於同一範圍內進行現場表演；以及

5.配合旅議會及/或旅遊業監管局就接待入境旅行團的場地條件及安排進行查察工作等。

於本周六（19日）起，入境並已完成上述向旅議會提交申請和登記行程的旅行團，如有關從海外地區或台灣來港旅行團的旅客只在香港逗留不多於四天（即以抵港當天為第零天計，於抵港後第三天或之前離港），只須在抵港當天進行一次2019冠狀病毒病核酸檢測，但在行程期間仍須每天進行2019冠狀病毒病快速抗原測試。

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就政府即日實施為入境旅行團提供的針對性安排，容許參加旅行團的旅客在餐飲場所的指定區域用膳，並減少核酸檢測次數。香港旅遊發展局（旅發局）主席彭耀佳表示歡迎。 彭博士稱：「香港是亞洲區內最具冬日氣氛的城市之一。全新的旅行團入境安排趕及在聖誕及新年的旅遊旺季前推出，有助爭取短途、尤其是東南亞的旅客，選擇香港作為感受冬日氣氛的旅遊目的地。旅發局將與業界夥伴緊密合作，宣傳城中多姿多彩活動及體驗，吸引旅客到訪。」



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責任編輯：陳詠妍