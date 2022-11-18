【高息股】領展確認入標 觀塘安達臣道第二幅商業地

政府開售觀塘安達臣道第二幅商業地於周五截標，8月投得鄰近地皮的房託領展(00823) 宣布，今日已向政府遞交投標書以購買位於香港九龍觀塘安達臣道對出同一地段（即測量約份第3約地段第1077號）的兩幅可作非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）用途的土地。 地政總署公布觀塘安達臣道商業地共收到４份標書。除領展(00823) 外，競投者還包括新地(00016) 及信置(00083)等。

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觀塘安達臣道商業地估值約3.3億元至6億元，每呎樓面地價約3,000元至5,500元，屬於本年觀塘安達臣道第二幅商業用地，分別由安禧街及安健道2個相距的地盤組成，為測量約份第3約地段第1077號，地盤面積約57372平方呎，用作非工業，不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站用途，最高可建樓面總面積約110,287平方呎。該地皮較早前領展投得的同區用地規模小20％。

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