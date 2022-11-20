【山地悠遊人生@iM網欄】人生導師 我的良師益友

Mentor意思是導師，亦可繹寫為良師益友、師徒、老前輩等。在職場上，擁有豐富知識和經驗的導師，擅長給予指引和建議。引導我們用新的觀點、新的方法來突破瓶頸。

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印象中，美國人比較自大，一直以來都沒法跟美國人真心交友，直到十多年前，我教S和她的丈夫中文，她當時是美資銀行的高管，帶領2,000多名IT專才，雖然她工作繁忙，可一旦約定好固定的會議時間，她排除萬難也參與。

她擁有令人佩服的智慧和情商，有豐富的知識與歷練。在工作領域，S管理全球各地2千多IT專才；家庭方面，她有兩子一女，跟子女相處猶如朋友，女兒是大學教授，視S為最好的朋友，經常相約一起旅遊。大兒子在政府部門工作，小兒子是大型活動策劃者，活潑帥氣。S朋友眾多，跟鄰居友好，跟四個大學要好的同學幾十年來每年都會一起慶生。臉書上的眾多位好友，她會逐一寫生日祝福語。她有20多個外甥，她每年都會逐一為他們準備聖誕禮物，每個考入大學的外甥，她都會資助部分學費。

她工作的投行IT總部在印度，S總共去過印度53次，她把每月工資的10%定期捐款給印度孤兒院。 我了解她漸多，就愈來愈敬佩她，所以邀請她跟我一起參加慈善教育活動，她欣然答應，而且在離開香港前一直都有參與。我很珍惜她在香港的那5年，我們定期聚餐，談談人生或瑣事。她回美國後，我們一直有訊息往來。

我提起想去美加旅遊，因沒有固定工作，我說很難拿到美國簽證，她馬上給我寫推薦信，我輕易的拿到美國10年簽證。我在美國玩了兩個月，跟S一起度過23日。

相處愈久，我真的佩服到五體投地。當時S退休後正在攻讀第四個碩士學位。我跟S一起出門玩了7天，她丈夫一個在家，回家一看，一週的碗盤堆積到發霉，S二話不說，馬上清洗，然後準備晚餐給丈夫。

開車去丈夫家鄉，S每天如傭人，丈夫的親朋好友每天如車水馬龍，不停地出現，S平靜地準備茶點，午餐，拿出家裡的一切招待。無論何時，她的表情溫婉，誠懇待人。

S丈夫有很多愛好，但每次都輕易放棄，所有雜物堆積如山, S只好給丈夫另闢一個房間，要求丈夫把雜物都放在那個專屬房間，眼不見為淨。

我忍耐不住問她，你怎麼受得了？如果是我，肯定每天爆跳如雷！她平靜地告訴我，年輕時多次想過離婚，然後她說重點，就是因為這個人，讓她擁有三個漂亮的孩子，完整的家庭，寶貴的時光。如果離婚了，這一切都會化為烏有，而且丈夫是最了解她的那個人。所以即使遇到挫折或失敗，周遭的事情都很糟，她都能忍，信守結婚的承諾。

我自問道行不夠，還是辦不到，所以只能繼續單身，吃喝玩樂。但有幸遇到她這位良師益友，令自己有所成長，值得我終身學習！疫情以來終於可以去旅行，我約S一起出遊，她馬上說好，很期待繼續向她學習。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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