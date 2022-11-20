【夢想本應翱翔@iM網欄】養生米水成潮流健康飲品 80後女中醫：防病於未然



筆者年紀小的時候經常生病，往往吃完西藥後需要另找中醫師調理一下。 當碰上80後註冊中醫師梁尹倩（Cinci），並知道她除了應診外也利用科技來擴充業務， 就決定一定要跟讀者分享她的故事。

但對於「養生」，很多人都懂幾句如「清熱」、「健脾」等中醫術語，身體狀況不是三言兩語能說清楚，所以Cinci的養生品牌「CheckCheckCin」米水茶飲店，就是以「你感覺如何？」引導顧客選購飲品；店內列出七種基本身體感覺，例如「煩躁」、「畏冷」、「疲憊」、「壓力」等，讓大家能根據當刻感覺輕易選擇適合自己的米水茶飲。產品不但完全沒有「中藥味」，其可愛的飲品包裝亦吸引到不少忙碌都市人的關注，所以不難發現其米水產品四處也可見到。

像筆者認識的很多創業者一樣，興趣、熱誠和使命感是Cinci創業的最大動力。她於美國修讀工商管理學位課程，畢業回港後曾投身市場推廣工作。有次陪伴患有「五十肩」的媽媽和舅父看骨醫，激發自己對保健養生的濃厚興趣，繼而修讀中醫課程，並獲取中醫執業牌照。

「中醫網紅」 邁向50萬IG/FB追蹤訂閱

獲取中醫執業牌照後，Cinci於丈夫辦公室另闢一角設立診症室開始行醫生涯。在修讀設計的丈夫鼓勵下開設社交媒體專頁分享中醫小知識。當時她堅持每天撰文，並配上生動有趣的自畫火柴人插圖，開始了CheckCheckCin的雛型。至今CheckCheckCin的Instagram及Facebook正邁向50萬追蹤訂閱。她坦言：「相比為逐位病人看診，（撰文）分享知識，教他們預防勝於治療，能發揮更大的影響力。」

Cinci受中醫「治未病」的理論啟發，認為平日調理身體、培養良好飲食習慣，對預防及抵抗疾病十分重要，不過需要了解自己體質，不能人云亦云。「過往人們使用勞力工作較多，且沒有冷氣，出汗多，故適合飲用涼茶；但現時人們多於寫字樓工作，冷氣持續開放，且較少運動，並不適宜每天飲用涼茶。」

打造養生教學平台 未來冀拓海外

2016年底Cinci正式以CheckCheckCin品牌開業，「許多人或因不了解自己的身體狀況，誤食不合適食物而導致健康出現問題，進食前理應『check check先』，故以此為品牌命名。」她撰文分享各種健康問題及解決方案，惟讀者反映難以自行配製，於是她研發出多款現成飲品，例如以米水結合紅豆、紫番薯等不同功效的食材，滿足顧客的不同需要，而喜歡煲湯的她更推出有關湯水書籍以及湯包等 。

創業令她最開心的時候，莫過於見到產品能幫助別

人。「數年前，有位保險從業員以米水作為禮物送給接受癌病治療的客戶，成功紓緩其不適；亦有消費者向我表示，自飲用米水產品後，其長期以來的胃脹不適得到改善。這些均讓我很開心，其實無需昂貴藥材，只是簡單的食材配搭便能幫助紓緩一些小症狀。」她希望未來能將產品推廣至海外，讓更多人認識和受惠於這個香港品牌 。

實在建立品牌 靈魂無法抄襲

Cinci指，近年有不少女性中醫師，創業路上從未因性別而遇到任何阻礙。「女士們心思慎密，往往能看出細微的問題，我認為應好好利用這優點。」她寄語其他有意創業者，能善用社交媒體推廣很重要，無論從事哪個行業，都不要吝嗇分享知識，不要怕被抄襲，「只要付出時間和實實在在地建立品牌，做好自己產品，靈魂（精髓）是無法被偷去的。」

作為兩個孩子的媽媽，Cinci慶幸得到家人全力協助照顧子女，她自己則利用子女上學和參加課後活動的時間來工作，或待子女睡覺時再處理帖文，盡量不影響家庭相聚時光。而丈夫亦一直支持並全程參與構思CheckCheckCin的發展，例如品牌logo的設計等，夫妻倆的日常生活與事業早已融合在一起。

筆者過往在這專欄分享過不少創業家如何利用科技，包括互聯網、社交平台把傳統行業轉型並發展海外市場。Cinci能利用年輕新潮的形式將本來只有一個主診者的業務擴大，讓更多消費者受惠於她的產品和服務，其商業頭腦值得有意創業的讀者參考。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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