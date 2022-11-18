▲ 【京東業績】京東CEO徐雷獲人民日報刊登文章 評論數字經濟有利實體經濟及振興農村

京東集團 （09618） 首席執行官徐雷在公布業績日於《人民日報》發表文章《促進數字經濟和實體經濟深度融合》，刊登於第7頁評論版底部，即獲市場關注，京東全日股價升3.6%，收報218元。

文章談及數字經濟有利實體經濟，是推動傳統產業轉型升級的必然選擇，引用數據指，這十年，智能製造試點示範項目生產效率平均提高48%，產品研製週期平均縮短38%，產品不良品率平均降低35%。

數字經濟和實體經濟深度融合，既能催生新產業新業態新模式，也能增強產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。還具有重要的社會價值，促進農民增收，助力鄉村振興。

====以下為全文====

習近平總書記在黨的二十大報告中強調：「加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。」發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，推動數字經濟和實體經濟融合發展是推動我國經濟高質量發展的重要方面。不斷做強做優做大我國數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，才能更好推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

實體經濟是一國經濟的立身之本，是財富創造的根本源泉，是國家強盛的重要支柱。我國是個大國，必須堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。同時也應該看到，數字經濟正成為推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革的重要驅動力，在整個國民經濟中佔比越來越高、輻射面越來越廣、融合度越來越深。從實踐來看，數字經濟能為實體經濟提供新的科學技術知識支撐和生產組織形式重構，實體經濟則能為數字經濟提供應用市場和大數據來源。推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合，對於促進實體經濟提質增效升級，具有重要意義。

促進數字經濟和實體經濟深度融合，是推動傳統產業轉型升級的必然選擇。數據作為新型生產要素，對傳統生產方式變革具有重大影響。運用互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鍊等技術賦能傳統產業，既能提升生產效率，也能提高產品質量，有助於為企業邁向產業中高端打開新空間。數據顯示，這十年，智能製造試點示範項目生產效率平均提高48%，產品研製週期平均縮短38%，產品不良品率平均降低35%。因此，數字經濟完全能成為改造提升傳統產業的支點。把握數字化、網絡化、智能化方向，推動製造業、服務業、農業等產業數字化，利用互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產率，就能更好發揮數字技術對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。

促進數字經濟和實體經濟深度融合，也有利於提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。數字技術、數字經濟可以推動各類資源要素快捷流動、各類市場主體加速融合，幫助市場主體重構組織模式，實現跨界發展，打破時空限制，延伸產業鏈條，暢通國內外經濟循環，從而形成有韌性的產業鏈供應鏈。比如，京東作為同時具備實體企業基因和屬性、擁有數字技術和能力的新型實體企業，持續加大數字技術投入，推進供應鍊和互聯網相融合，探索出一條「鍊網融合」的新路徑，實現了貨網、倉網、云網的「三網通」，不僅有效保障了自身供應鏈的穩定可靠，也帶動產業鏈上下游合作夥伴實現降本增效和數字化轉型升級。這啟示我們，促進數字經濟和實體經濟深度融合，既能催生新產業新業態新模式，也能增強產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。

促進數字經濟和實體經濟深度融合，不僅能產生商業價值、產業價值，還具有重要的社會價值。數字技術極大拓展了生產要素流通的空間半徑，極大降低了物流成本，這使得產業鏈供應鏈的溢出效應不斷顯現。比如，通過搭建官方主銷渠道、共建地標使用標準以及一體化供應鏈服務，能夠為一個地方的農產品打開全國大市場，從而促進農民增收、助力鄉村振興；供應鏈向下沉市場的延伸，則有利於農村消費者享受到更高品質的產品和服務，促進農村消費升級。錨定人民群眾對美好生活的嚮往，不斷運用數字技術解決群眾期待解決的問題，這同樣是促進數字經濟和實體經濟深度融合的題中應有之義。

察勢者明，趨勢者智。促進數字經濟和實體經濟深度融合，既是新一輪科技革命和產業變革大勢所趨，也是推動我國經濟高質量發展的重要抓手。面向未來，協同推進數字產業化和產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合，必能為高質量發展注入強勁動能。

（作者為京東集團首席執行官）