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投資者低價購沙田第一城 事故同層兩房350萬售

股樓投資 13:00 2022/11/19

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隨著樓價回落，吸引投資客趁機會入市，另類單位亦有所成交。美聯物業黃國輝表示，沙田第一城3座中層戶，單位面積327平方呎，屬兩房戶間隔，裝潢簡潔，月初曾以350萬元沽出，惟及後買家撻訂，故業主在沒收訂金後再次放售單位，不足一周迅即獲一外區投資客垂青，並以同價350萬元承接，折合實用呎價約10,703元。上述單位為事故單位同層，成交價較銀行估價低約「一球」。

資料顯示，原業主於2009年以145萬元購入物業，持貨逾13年，帳面獲利205萬元，期內物業升值逾1.4倍。

延伸閲讀【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍 【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 二手市場 沙田 美聯物業 沙田第一城

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樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬

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