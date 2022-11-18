【維他奶業績】 維他奶中期純利急升3.3倍 恢復派中期息1.3仙 預告加價以保持盈利能力

維他奶（00345）公布截止9月底止中期業績，收入增長1.1%至36.4億元，盈利按年急升3.3倍，近1.4億元，主要受惠內地業務強勁及政府補貼增加。而撇除新冠疫情相關政府補貼5,900萬元後，盈利8,300萬元，仍大升約1.9倍。每股盈利13.3仙；恢復派中期息1.3仙，去年同期不派息。

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期內，按固定匯率基準計算則，收入增長4%。除新加坡以外，大部分市場的收入以當地貨幣計算都錄得增長。內地業務方面，雖然受疫情持續影響，但收入以當地貨幣計算，按年仍然上升4%，至19.2億元人民幣，經營溢利成功扭虧為盈，至近1.4億元，去年同期虧損3,258.7萬元。毛利率維持在48%，雖然部分銷售組合及原材料成本上漲，但同時銷量增加以及用於客戶營業推廣的費用支出降低。

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集團指，內地是最大業務市場，目前首要任務是透過優化同店銷售執行工作等，下半年度會調整內地定價以維持盈利能力，香港則會推動核心業務及推新產品，亦會改善成本問題。

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記者：郭秀慧