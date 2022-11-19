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傳C朗被要求世界盃後無需再報到 曼聯正尋求法律行動（第二版）

環球社會熱點 17:24 2022/11/19

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葡萄牙球星C朗拿度近日於專訪中，斥責曼聯會方及領隊對他不尊重的言論，曼聯今日（18日）發表官方聲明，指現階段正採取合適程序應對問題，直至有結論前都不會再次作出評論。據報，C朗已被要求世界盃賽事結束後，不要再回到曼聯訓練基地報到。

（第二版更新被要求無需再報到）

C朗開腔談喪子之痛 形容是生命中最艱難時刻 【下一頁】

英國《衛報》報道，現年37歲的C朗（Cristiano Ronaldo）已被要求，在和葡萄牙球隊完成世界盃賽事後，不要再回到曼聯訓練基地卡靈頓（Carrington）報到，即幾乎可以肯定C朗將不會再為曼聯效力。

據《每日郵報》報道，英超球會曼聯（Manchester United）已與法律團隊商討，希望不用賠償下取消C朗、餘下的半年合約。C朗的周薪為50萬英鎊，餘下合約估計總值1,600萬英鎊。

C朗感遭曼聯背叛 被當成代罪羔羊 不尊重現任領隊 【下一頁】

C朗接受英國名嘴摩根（Piers Morgen）的訪問近日播出，當中他指控遭到球會背叛，對自己成為球隊成績不濟的代罪羔羊感到厭煩，更坦言自己不尊重曼聯現任領隊坦夏（Erik ten Hag）。

同時，C朗坦言，對曼聯對待自己的方式感到猶如被背叛。他指不止是領隊問題，球會部分高層亦不尊重自己，感到有人不希望他繼續留在曼聯，如此氣氛由上季已開始存在。

責任編輯：嚴智勇

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