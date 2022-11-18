【恒指季檢】 恒指季檢揭盅！ 共3隻股份「染藍」 康師傅回歸藍籌

恒指季檢出爐。恒生指數公司宣布，經檢討後，將康師傅（00322）、華潤萬象生活（01209）及海爾智家（06690）3間公司納入恒指，無成份股剔出。經過今次變動後，藍籌股數目將由73隻增加至76隻，有關變動將於12月5日生效。

同場加映﹕【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

恒生中國指數方面，則會加入中石油（00857） 、中升控股（00881） 、理想汽車（02015） 及海爾智家成為新成份股，並將阿里健康（00241）、中國燃氣（00384）、信達生物（01801），嗶哩嗶哩（09626）剔走，成份股數目維持50隻。至於科技指數今次則沒有變動，維持30隻股份。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

藍籌權重也有調整，新加入的康師傅及華潤萬象生活比重各佔0.2%；海爾智家佔0.53%。另外，騰訊控股（00700）比重由原來7.95%重新調整至上限8%，阿里巴巴（09988）由6.96%調整至7.57%，騰訊及阿里的權重均有所增加。而美團（3690）由6.82%調整至6.65%，友邦保險（01299）由8.27%改回上限8%。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧