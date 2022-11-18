映日灣海景戶一口氣劈價320萬吸客　業主與買家競價至凌晨　終帳蝕113.4萬離場

樓價持續下跌，荃灣映日灣連錄蝕讓買賣。中原地產陳文杰表示，映日灣1座低層B室，實用面積643平方呎，三房套房連儲物房間隔，享汀九方向海景，景致開揚，日前以1,068萬元易手，實用呎價約1,6610元，持貨3年，帳面蝕113.4萬元。

陳文杰表示，原業主因急於套現，今年8月辣招鬆綁隨即以1,420萬元放盤，近日一口氣大劈320萬元，叫價降至1,100萬元，由於比上月同類單位造價1,333萬元有很大折讓，故睇樓量隨即急增，日前更獲3組準買家同時洽購，終競價至零晨，以1,068萬元易手，實用呎價約1,6610元。

新買家為區內換樓客，鍾情映日灣樓齡新，且位於市中心地段，心儀海景單位多時，見上址樓價吸引，睇樓後即日議價入市。資料顯示，原業主於2019年9月以1181.4萬元一手買入單位，持貨3年，現帳面蝕113.4萬元，單位期內貶值9.6%。

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