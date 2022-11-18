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【美股焦點】避險基金大亨Bill Ackman：Fed無法抑壓通脹回落2% 未來美股將會繼續受壓

環球政經 20:46 2022/11/18

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美國知名避險基金投資人Bill Ackman周四（17日）表示，料計美國聯儲局（Fed）恐怕無能將通脹穩降於目標的2%水平，股市或會因此繼續受壓。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

自2021年年底起，Ackman已持續在呼籲Fed認真對待通脹問題。Ackman認為，全球薪金上升、去全球化以及轉向美國國內採購和生產等因素，都將影響Fed壓低通脹的能力。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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記者：何珊如

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全球化 美股 美國聯儲局 美國 經濟 通脹

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