【美股焦點】避險基金大亨Bill Ackman：Fed無法抑壓通脹回落2% 未來美股將會繼續受壓

美國知名避險基金投資人Bill Ackman周四（17日）表示，料計美國聯儲局（Fed）恐怕無能將通脹穩降於目標的2%水平，股市或會因此繼續受壓。

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自2021年年底起，Ackman已持續在呼籲Fed認真對待通脹問題。Ackman認為，全球薪金上升、去全球化以及轉向美國國內採購和生產等因素，都將影響Fed壓低通脹的能力。

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記者：何珊如