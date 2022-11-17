【英國經濟】侯俊偉公布秋季預算案 主張削減支出並增加稅收措施

英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）於周四（17日）公布秋季預算案，主要為一系列的削減支出及加稅措施，預計每年將能節省550億英鎊，以填補英國公共財政中的重大缺口。



侯俊偉表示，英國已經陷入衰退，料今年通脹將達到9.1%，並指英國民眾的生活水平將在未來兩年顯著下降，但預計明年通脹可回落至7.4%水平。

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針對高企的能源價格，家庭能源價格上限將在明年4月再延長一年，惟每年上限將由2,500 英鎊，上升至3,000英鎊。其次，為協助民眾對抗暴升的生活成本，預算案宣布，國家退休金及福利金將與通脹保持一致，提高10.1%。



加稅措施方面，個人所得稅的最高稅率起徵點，將從15萬英鎊降至12.514萬英鎊，並凍結門檻至2028年。

石油及天然氣公司利潤的暴利稅從25%提高到35%，並延長至2028年3月，使相關行業的總稅達75%。另外，明年1月開始，亦向對風能和核能等低碳發電發電公司徵收 45%的新稅。英國政府預計，兩項增稅措施將可為2023至24的財年籌集約140億英鎊。

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記者：何珊如