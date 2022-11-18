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【業績速報】京東第三季業績勝預期 非公認會計準則淨利潤100.4億增近倍 活躍用戶增6.5%至5.88億

股樓投資 20:52 2022/11/18

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京東集團（09618）公布，截至9月底止，第三季非公認會計準則淨利潤100.4億元（人民幣，下同），按年增長98.9%，勝過市場預期；收入2,435億元，按年升11.4%；純利59.6億元，實現虧轉盈，去年同期蝕28.1億元。

期內商品收入達1,970.27億元，按年升5.9%；服務收入達465.08億元，按年升42.2%。截至9月底止年度活躍用戶數按年增長6.5%，達到超過5.88億戶。

延伸閱讀：【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

截至9月底止首三季計算，非公認會計準則淨利潤205.6億元，按年增長50.7%；收入7,507.9億元，按年升11.1%；純利73.5億元，增長3.6倍。

集團首席執行官徐雷表示，京東持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，幫助集團在行業面臨挑戰的環境下仍然取得健康增長。展望未來，京東紮實成熟的供應鏈基礎設施、技術能力，以及所肩負的社會責任，可以讓集團在未來新的發展時期繼續發揮重要作用。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：李兆明

 

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