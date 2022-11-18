【券商點睇】再增與李寧合作 滔搏低基數下有望增長

安信國際表示，滔搏（06110）多年來與Nike及Adidas兩大國際巨頭深度綁定，在新增與國內品牌李寧（02331）的合作下，未來將有序推進，亦有望通過持續提高運營效率來改善盈利能力，在低基數下增長可期。該行 維持滔搏 （06110）「買入」評級，預測未來三財年每股盈利為0.36元、0.49元及0.57元，目標價7元。 滔搏周五（18日）收市報4.88元，收報2.3%。

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受疫情的影響，該行指公司在零售和批發業務上，均有不同程度的下跌。公司上半財年毛利率為45.6%，同比提升1.1pp，主要因嚴謹的折扣管理以及銷售結構的變化。 公司整體費用雖然較去年有所下滑，惟收入下滑幅度更大，在費用率同比提升下經營槓桿加重。 受以上因素影響，股東應占淨利潤達11.45億元，同比下滑19.9%。

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該行表示，近年來公司聚焦直營實體門店的網絡結構升級，在核心商圈落實更多大店，並持續關閉低產和虧損店鋪。 截至今年8月底，已有6928家直營門店，較年報時淨減少767家，較去年同期淨減少857家。 另外300平方米及以上面積店鋪佔比持續提升，達到14.9%，較年報時提升2pp。該行認為 大店能夠更好的匯聚線上線下流量，從而進一步延展全域化運營。

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撰文：鄭昊彤