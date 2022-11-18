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【解構恒指季檢】恒指公司指數季檢　阿里巴巴成大贏家

股市 19:34 2022/11/18

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【即市解構】恒指公司指數季檢　阿里巴巴成大贏家

恒指公司公布最新季度檢討，阿里巴巴 （09988） 成為大贏家，預期恒指、國指及科指三大指數季檢生效後，指數基金需追入12.7億元，其次是快手 （01024） ，預計獲指數基金7.4億元買盤，海爾智家 （06690） 買盤亦預計達5.6億元。

不過，網易 （09999） 、中芯 （00981） 及友邦 （01299） 將遭指數基金沽盤共15.5億元。

此外，恒指新貴海爾智家、華潤萬象生活 （01209） 、康師傅控股 （00322） 總市值分別為701億、776億及659億元，但納入指數的流通市值僅為596億、233億及231億元，所以在恒指總體權重僅0.53%、0.2%及0.2%。反映恒指成分股增加至76隻水平後，往中型股發掘新星。

阿里巴巴在恒指因第二上市計法，故在恒指的權重仍未到8%封頂上限，今次市值達到8%封頂級別的，有騰訊 （00700） 及友邦 （01299） ，騰訊由佔比7.95%上調至8%，故獲得輕微吸資，而友邦權重由8.27%下調至8%，反而指數基金要沽出3.7億元。

【恒指季檢】恒指納入康師傅、華潤萬象生活及海爾智家　國指4隻換馬　中石油回歸國指

記者：譚志偉

港股 恒生科技指數 第二上市 H股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 恒生中國企業指數 恒生指數 網易－S（09999） 海爾智家（06690）

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