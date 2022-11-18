【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】旅客觀光游牧民族改寫飄泊生活 柏柏爾薄餅傳統美食

今日早上穆罕默德完成工作後回家，我倆開車進入沙漠的游牧民族內遊玩。

中午廣濶的沙漠陽光特別強烈，將清晨及晚間的寒冷已忘記得一乾二淨了。

雖然我不是第一次到訪游牧民族，但今次的感覺完全不同了，這數年疫情令一直依靠遊客為生的游牧民族生活贫瘠，這刻，看見這族群又充滿生氣。

從車廂內，已看見一群小孩從遠處招手，這是希望我們到家裏坐坐看看，而獲一點點零食或小費。

不久，又看見一輛吉普車滿載衣服鞋物及乾糧，不少婦孺歡喜地獲取禮物；穆罕默德和吉普車內的司機交談，原來這些禮物是由西班牙旅客送贈的。

記得穆罕默德曾說，不少旅客悉知游牧民族的生活簡樸，疫情前經常送贈物資，緩解他們生活的困苦。

我倆選擇了一家的游牧民族探訪，坐着帳篷內品嚐薄河茶及柴火弄的柏柏爾薄餅，瞭解他們的生活。

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從前游牧民族的生活，依據羊群的食糃而遷徙，當居住的地方已不能給羊隻有食物，他們就要搬到另一地方，安定後再尋找水源，掘出地底的水供飲用。

不過，隨着近十年的遊客深入沙漠內觀光旅遊，已改變寫了他們的生活習慣，不須再經常遷徒，可安定下來。因為，他們學懂將自己的生活文化等，吸引遊客來觀光討一些小費，如些，唯獨是，一班年幼的小孩子，仍無機會上學讀書，學習知識，只可以依靠父母的教導，或旅客到訪時，學習一點點外語吧!

下午探訪游牧民族的村莊後，我倆去了一間經常到的餐館，品嚐柏柏爾薄餅，從過去數年間，嘗試不同的餐館弄的柏柏爾薄餅，可惜仍感覺這間餐館弄的薄餅最美味，是我最欣賞的，別無他選了；所以，當穆罕默德有時間的話，我倆專程來餐廳品嚐傳統的柏柏爾薄餅。

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