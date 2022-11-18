  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】旅客觀光游牧民族改寫飄泊生活 柏柏爾薄餅傳統美食

名人薈萃 20:17 2022/11/18

分享：

分享：

今日早上穆罕默德完成工作後回家，我倆開車進入沙漠的游牧民族內遊玩。

中午廣濶的沙漠陽光特別強烈，將清晨及晚間的寒冷已忘記得一乾二淨了。

雖然我不是第一次到訪游牧民族，但今次的感覺完全不同了，這數年疫情令一直依靠遊客為生的游牧民族生活贫瘠，這刻，看見這族群又充滿生氣。

從車廂內，已看見一群小孩從遠處招手，這是希望我們到家裏坐坐看看，而獲一點點零食或小費。

不久，又看見一輛吉普車滿載衣服鞋物及乾糧，不少婦孺歡喜地獲取禮物；穆罕默德和吉普車內的司機交談，原來這些禮物是由西班牙旅客送贈的。

記得穆罕默德曾說，不少旅客悉知游牧民族的生活簡樸，疫情前經常送贈物資，緩解他們生活的困苦。

我倆選擇了一家的游牧民族探訪，坐着帳篷內品嚐薄河茶及柴火弄的柏柏爾薄餅，瞭解他們的生活。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

從前游牧民族的生活，依據羊群的食糃而遷徙，當居住的地方已不能給羊隻有食物，他們就要搬到另一地方，安定後再尋找水源，掘出地底的水供飲用。

不過，隨着近十年的遊客深入沙漠內觀光旅遊，已改變寫了他們的生活習慣，不須再經常遷徒，可安定下來。因為，他們學懂將自己的生活文化等，吸引遊客來觀光討一些小費，如些，唯獨是，一班年幼的小孩子，仍無機會上學讀書，學習知識，只可以依靠父母的教導，或旅客到訪時，學習一點點外語吧!

下午探訪游牧民族的村莊後，我倆去了一間經常到的餐館，品嚐柏柏爾薄餅，從過去數年間，嘗試不同的餐館弄的柏柏爾薄餅，可惜仍感覺這間餐館弄的薄餅最美味，是我最欣賞的，別無他選了；所以，當穆罕默德有時間的話，我倆專程來餐廳品嚐傳統的柏柏爾薄餅。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
小吃 疫情 美食 乾糧 摩洛哥

下一篇文章

【券商點睇】再增與李寧合作 滔搏低基數下有望增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

屯門大興花園連環失守　驚現「3字頭」成交　兩房戶388萬元沽
屯門大興花園連環失守　驚現「3字頭」成交　兩房戶388萬元沽
【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍
【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍
元朗RESIDENCE譽88錄蝕讓　業主9年前一手買入　現帳蝕20萬
元朗RESIDENCE譽88錄蝕讓　業主9年前一手買入　現帳蝕20萬
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
【鐘樓熊出沒】8米+2米巨型雕塑軟糖熊打卡位 即日起現身尖沙咀鐘樓及海旁 設IG濾鏡及AR功能與展品互動
【鐘樓熊出沒】8米+2米巨型雕塑軟糖熊打卡位 即日起現身尖沙咀鐘樓及海旁 設IG濾鏡及AR功能與展品互動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款