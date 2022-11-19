【冷門職業】醫管局聘殮房助理 中三程度可申請 月薪最高達18K 需負責屍體清潔及搬運

醫院管理局招聘殮房助理，職級屬「三A級病人服務助理」，月薪介乎15,332至18,176元，工作地點為聖母醫院，只需中三程度便可申請，截止申請日期為11月24日。

申請入職條件及薪酬：

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申請人若具備以下條件可獲優先考慮：1 能適應在醫院環境工作；2 能於殮房獨立工作；3 懂得基本電腦應用及4 具有良好溝通技巧。

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殮房助理的主要職責包括負責所有出入遺體程序、負責登記殮房內存放及認領屍體之交收紀錄、負責屍體清潔及處理工作，及負責搬運和貯藏殮房內之屍體等等。

主要職責：

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合適之申請者，將以合約形式受聘為期一至三年，完成合約後並工作表現良好者，可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。續約與否，將視乎醫院運作需要及員工工作表現。

受聘人須二十四小時輪班工作，並在颱風、暴雨及其他緊急事故時按需要返回工作崗位當值。當值時須穿著制服，並可能須佩帶N95口罩及穿著個人保護裝備。

申請者須填妥申請表HA(G)13，註明申請職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期前送交九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部。

如有任何查詢，請致電3506 8194。

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責任編輯：李兆明