【港元定期存款】中銀加1年港元定存至4.1厘 追貼恒生渣打

▲ 滙豐連續3周加港元定存息。

追息族注意，港銀未再重手加息，個別甚至掉頭減港元定期存款息，或預示息率快見頂。11月踏入下半場，全周共有14間大小銀行調整定存息，當中11加1減，花旗及大眾銀行卻加減不一、頻密調息。

●中銀加息0.1厘 天星逾4厘 匯立新推15個月5厘

先說加息者，今天（11月18日）3間大小行加息，包括中銀香港（02388）全面上調0.1厘，虛擬銀行天星則加3個月及半年期至逾4厘、匯立新推15個月年息5厘。

全周最矚目的，是恒生（00011）於本周一（14日）帶頭加息，翌日輪到滙豐（HSBC）出手。建行亞洲新加入5厘息行列，大眾財務及南商全面加息，livi bank加短存，星展及交銀香港則向長息埋手；唯獨大新（02356）全綫調低短中長息。

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●發鈔行出擊 滙豐連續3周出手 中銀本月兩連加

全周的市況有兩大焦點，分別為︰

（1）發鈔行輪流加息：滙豐自5月24日以來已第15度加息，10月至今6度突擊；且已連續3周出手；中銀則於本月兩度加息。

綜觀4大行，滙豐於11月15日上調1年期0.2厘、至4.3厘，中銀於11月18日加0.1厘、追貼恒生及渣打香港（02888）的4.1厘。

半年期方面，恒生特選客戶有4.5厘，滙豐新近提高0.3厘後，新息率報4.1厘，中銀剛上調0.1厘至3.9厘，險勝渣打的3.8厘。



●恒生新推1年4.1厘 門檻放寬至所有客戶

至於3個月期，恒生於11月14日加0.2厘，網上尊享報3.95厘；滙豐更勁加0.4厘至3.9厘，中銀新近加至3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

惟市傳渣打為特選高端客推1年有4.8厘，但該行至截稿前未有回應。反觀，恒生於11月14日新推1年期享4.1厘，放寬至適合所有客戶，毋須特選理財戶。恒生發言人回應查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以最低合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月定存的特優年利率為3.9厘、網上尊享3.95厘；12個月定存的特優年利率為4.1厘。

●本周僅11行加息 花旗、大新、工銀亞洲掉頭減息

（2）另有大小業界罕現減息：經歷第4季銀行鬥「瘋狂搶錢」後，但本周並非一面倒猛加，反而僅11行加息，遠較上星期共16行出招為少；前周更多達18行加息。如今卻陸續出現減息例子，比方：花旗減快加慢，狠削半年期年息0.22至3.36厘 ，其後又微加此存期0.01厘至3.37厘；1年期更兩連減，累削0.14厘至3.8厘。

同樣，素來打高息牌的大新，竟全面減息，把1年期劈0.4厘至4.5厘；這是繼工銀亞洲日前把1年期微削0.025厘、至4.575厘後，第3間業界掉頭降息，市場關注長息是否已見頂。

誠然，港滙轉強、一度重上7.81，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.115厘，更出現港息高於美息的倒掛情況；何況港股轉升吸引熱錢留港，俱令銀根緊張狀況紓緩，難怪銀行普遍較忍手，全周也乏破頂息。而高息榜只有少變，僅建行亞洲爆冷在3個存期佔一席位。

●3個月存息 東亞8.8厘稱冠 建行亞洲4.8厘居亞

先說3個月期，東亞（00023）續以8.8厘問鼎高息王；唯一變化是建行亞洲提高0.1厘至4.8厘，晉級亞軍，富邦維持4.6厘險守季軍。

6個月期，大新調低0.4厘至4.35厘，遂失落三甲榜；相反，積極加息的建行亞洲以4.8厘重返三甲，富邦續以4.9厘稱冠。

1年期，長息王仍是平安壹賬通（PAOB）的5.5厘，緊接其後是富邦的5.1厘，建行亞洲上調0.1厘至突破5厘，追貼華僑永亨，雙雙打入三甲榜。而7天期以集友及恒生齊報6厘膺短息王。

●匯立「以飛代息」可指定特別場 5款新玩法

另方面，匯立（WeLaB Bank）「以飛代息」有終極新玩法，更新以GoSave2.0定期存換陳奕迅演唱會飛的優惠，以指定金額敘造18個月定期存款，即可獲指定聖誕、除夕，新年或終極尾場（1月14日）等特別場門票，Eason粉絲有5款選擇：

（A）指定場次優惠:

・存入 31,111元，即獲兩張特別場次680元票（必定為2022年12月30、31日或2023年1月2、14日其中一日）；

・存入 5萬元，獲兩張聖誕或特別場次980元門票（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日）；

・存入 2.5萬元，獲一張聖誕或特別場次980元門票（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日）；

（B）一般場次優惠:

・存入 22,222元，即獲兩張680元門票；

・存入 4萬元，獲兩張980元門票；以上優惠可無限次參加，門票換完即止。

順帶一提，政府剛下調本港經濟（GDP）及消費物價指數（CPI）預測，把今年的CPI預估調低0.2個百分點，撇除一次過紓緩措施的基本通脹下調至1.8%，整體通脹亦向下修訂至1.9%。不過，經濟專家較樂觀，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今年CPI料升1.8%，明年升幅擴大至2.8%，2024年再升2.5%。

●PAOB 1年定存5.5厘 勝iBond、綠債保底息

若明年的CPI升2.8%，iBond（04246）的回報有望超越兩厘保底息、以及綠債（04252）的2.5厘包底息。惟專家以目前1年港元定存最高有5.5厘，由PAOB提供，好息族不妨趁這特惠息在本月底（11月30日）到期前，忍痛蝕讓以上兩隻官債，轉投定存，博至少賺多3厘息，除笨有精。

那邊廂，單以虛擬銀行較量，本周呈3大變化：天星於11月18日勁升3個月年息1厘、至4.1厘；匯立新增15個月5厘息，livi bank於17日加半年期0.4厘、至4.6厘，皆為虛銀中最高。

其餘存期的最高息，1個月期以平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠，4個月期以PAOB的4.5厘領先同業，半年期以livibank的4.6厘佔優；9個月期是匯立（WeLaB Bank）的4.4厘稱冠。1年期以PAOB的5.5厘，拋離港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.08厘，小米（01810）牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank）的4.2厘、以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。18個月期是匯立的4.08厘最高，兩年期以livi bank的4.5厘稱霸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君