  • 25°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定期存款】中銀加1年港元定存至4.1厘

08:39 2022/11/19

分享：

分享：

滙豐連續3周加港元定存息。

追息族注意，港銀未再重手加息，個別甚至掉頭減港元定期存款息，或預示息率快見頂。中銀香港（02388）周五（11月18日）全面上調0.1厘，虛擬銀行天星則加3個月及半年期至逾4厘、匯立新推15個月年息5厘。

    點擊圖片放大

綜觀4大行，1年期方面：滙豐於11月15日（周二）上調0.2厘、至4.3厘，中銀於11月18日（周五）加0.1厘、至4.1厘。

半年期方面：恒生特選客戶有4.5厘，滙豐新近提高0.3厘後，新息率報4.1厘，中銀剛上調0.1厘至3.9厘，渣打3.8厘。

3個月期：恒生於11月14日加0.2厘，網上尊享報3.95厘；滙豐更勁加0.4厘至3.9厘，中銀新近加至3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

恒生於11月14日新推1年期享4.1厘，放寬至適合所有客戶，毋須特選理財戶。恒生發言人回應查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以最低合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月定存的特優年利率為3.9厘、網上尊享3.95厘；12個月定存的特優年利率為4.1厘。

●本周僅11行加息  花旗、大新、工銀亞洲掉頭減息 

另外，有大小業界罕現減息：比方花旗減快加慢，削半年期年息0.22厘，至3.36厘 ，其後又微加此存期0.01厘，至3.37厘；1年期更兩連減，累削0.14厘，至3.8厘。

同樣，素來打高息牌的大新，竟全面減息，把1年期減0.4厘，至4.5厘；這是繼工銀亞洲日前把1年期微削0.025厘、至4.575厘後，第3間業界掉頭降息，市場關注長息是否已見頂。

誠然，港滙轉強、一度重上7.81，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.115厘，更出現港息高於美息的倒掛情況；何況港股轉升吸引熱錢留港，俱令銀根緊張狀況紓緩，難怪銀行普遍較忍手，全周也乏破頂息。

●3個月存息 東亞8.8厘稱冠  建行亞洲4.8厘居亞

3個月期：東亞（00023）續以8.8厘問鼎高息王；唯一變化是建行亞洲提高0.1厘至4.8厘，晉級亞軍，富邦維持4.6厘險守季軍。

6個月期：大新調低0.4厘，至4.35厘，遂失落三甲榜；相反，積極加息的建行亞洲以4.8厘重返三甲，富邦續以4.9厘稱冠。

1年期：長息王仍是平安壹賬通（PAOB）的5.5厘，緊接其後是富邦的5.1厘，建行亞洲上調0.1厘至突破5厘，追貼華僑永亨，雙雙打入三甲榜。

7天期：集友及恒生齊報6厘膺短息王。

●匯立「以飛代息」可指定特別場  5款新玩法 

另方面，匯立（WeLaB  Bank）「以飛代息」有終極新玩法，更新以GoSave2.0定期存換陳奕迅演唱會飛的優惠，以指定金額敘造18個月定期存款，即可獲指定聖誕、除夕，新年或終極尾場（1月14日）等特別場門票，Eason粉絲有5款選擇：

（A）指定場次優惠：
・存入 31,111元，即獲兩張特別場次680元票（必定為2022年12月30、31日或2023年1月2、14日其中一日）；
・存入 5萬元，獲兩張聖誕或特別場次980元門票（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日）；
・存入 2.5萬元，獲一張聖誕或特別場次980元門票（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日）；

（B）一般場次優惠：
・存入 22,222元，即獲兩張680元門票；
・存入 4萬元，獲兩張980元門票；以上優惠可無限次參加，門票換完即止。

那邊廂，單以虛擬銀行較量，本周呈3大變化：天星於11月18日（周五）勁升3個月年息1厘、至4.1厘；匯立新增15個月5厘息，livi bank於17日加半年期0.4厘、至4.6厘，皆為虛銀中最高。

其餘存期的最高息，1個月期以平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠，4個月期以PAOB的4.5厘領先同業，半年期以livibank的4.6厘佔優；9個月期是匯立（WeLaB Bank）的4.4厘稱冠。1年期為PAOB的5.5厘，富融（Fusion Bank）為4.08厘，天星（AirStar Bank）為4.2厘、以及眾安（ZA Bank）為3.31厘。18個月期是匯立的4.08厘最高，兩年期以livi bank的4.5厘稱霸。

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

相關文章：【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.75厘

【港元定存】WeLab Bank敘造18個月定存　可獲陳奕迅演唱會指定場次門票

【港元定存】滙豐1年港元定存息享4.3厘 冠絕發鈔行

【港元定存】建行亞洲1年港元定存息享5厘 存百萬賺息5萬

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

綠色債券 港元同業拆息 富融銀行 滙立銀行 渣打集團（02888） 大新銀行（02356） 南洋商業銀行 恒生銀行（00011） 天星銀行 東亞銀行（00023）

下一篇文章

【稅貸戰2022】 今年稅貸息最多加價72% 專家拆解因由
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】綠色產品趨多元化 專家拆解恒指ESG增強指數新玩法
【ESG】綠色產品趨多元化 專家拆解恒指ESG增強指數新玩法
【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.75厘
【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.75厘
【稅貸戰2022】 今年稅貸息最多加價72% 專家拆解因由
【稅貸戰2022】 今年稅貸息最多加價72% 專家拆解因由
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定期存款】中銀加1年港元定存至4.1厘
【港元定期存款】中銀加1年港元定存至4.1厘
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款