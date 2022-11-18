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【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高

理財智慧 21:59 2022/11/18

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本周滙豐再度上調定期存款利息，現報12個月4.3厘，為一眾發鈔銀行中最高，起存額則1萬元起。而本周港元最高定存利息仍是平安壹賬通（新客新資金）及富邦銀行（新資金），前者全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敍造12個月港幣定期存款，可獲4.5厘基本年利率外，更可獲額外1.0厘年利率，即5.5厘。額外的1厘利息是以獎賞形式發放，將於定期存款到期後4至6星期內存入客戶的儲蓄賬戶，客戶之儲蓄賬戶及其合資格定期存款戶口於利息獎賞存入時必須為有效並活躍，否則該行有權取消利息獎賞的資格。

至於富邦銀行則與上周一樣，維持新資金12個月5.1厘的定存利息，起存額為100萬元。

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短存方面，建行亞洲本周把3個月定存升至4.8厘（起存額100萬元以上），超越富邦的4.6厘（起存額100萬元以上），為眾行之冠，而中信國際亦為3個月4.6厘（起存額1萬元以上），其他銀行則大多維持4厘附近，如交銀的4.4厘（起存額100萬元以上）、東亞4.3厘（起存額10萬元以上）等。而門檻最低的花旗Citi Plus定存不升反跌，周五（18日）報4.11厘，不及上周五的4.3厘。

大行方面，中銀香港、恒生銀行及渣打均把12個月定存調升至4.1厘，滙豐則為4.3厘，並起存額皆為1萬元。

其他部分銀行定期：

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本文節錄至787期（2022年11月19日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳

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